April 30, 2022 / 04:23 PM IST

మీరెక్క‌డికైనా వెళ్లాల‌నుకున్న‌ప్పుడు ఉబెర్ క్యాబ్‌ బుక్ చేసుకునే ఉంటారు. అందులో క్యాబ్‌, ఆటో, బైక్ సేవ‌లుంటాయి. కానీ, ఓ అమెరికా మ‌హిళ‌కు ఉబెర్ బంప‌ర్ ఆఫ‌ర్ ఇచ్చింది. అతి త‌క్కువ‌ధ‌ర‌లో హెలిక్యాప్ట‌ర్ సేవ‌ల‌ను అందుబాటులో ఉంచింది. ఉబెర్‌లో హెలిక్యాప్ట‌ర్ సేవ‌లు చూసి అవాక్క‌వ‌డం ఆ మ‌హిళ వంతైంది. ఇందుకు సంబంధించిన స్క్రీన్‌షాట్‌ను సోష‌ల్‌మీడియాలో పెట్ట‌గా, వైర‌ల్‌గా మారింది.

యూఎస్‌లోని న్యూయార్క్‌కు చెందిన నికోల్ జాన్ ఎఫ్ కెన్నెడి విమానాశ్ర‌యానికి వెళ్లేందుకు క్యాబ్ బుక్‌చేసుకోవాల‌ని ఉబెర్ యాప్ ఓపెన్ చేసింది. అయితే, అందులో క్యాబ్‌తోపాటు హెలిక్యాప్ట‌ర్ సేవ‌లుకూడా క‌నిపించాయి. ఉబెర్ ఎక్స్‌కు 126.84 డాల‌ర్లు, ఉబెర్ క్యాబ్‌కు 102.56డాల‌ర్లు చూపించ‌గా, హెలిక్యాప్ట‌ర్‌కు 101.39 డాల‌ర్లు మాత్ర‌మే చూపించింది. ఈ స్క్రీన్‌షాట్ చూసిన నెటిజ‌న్లంతా హెలిక్యాప్ట‌ర్ సేవ‌లు వినియోగించుకోండి అంటూ స‌ర‌దా స‌ల‌హా ఇచ్చారు. నికోల్‌ను రిసీవ్ చేసుకునేందుకు హెలిక్యాప్ట‌ర్ ఎక్క‌డికి వ‌స్తుందో అంటూ స‌ర‌దా కామెంట్లు చేశారు.

WHY THE FUCK IS THE UBER HELICOPTER THE CHEAPEST OPTION pic.twitter.com/sfemdDsoC0

— nicole loves harry (@nicoleej0hnson) December 23, 2019