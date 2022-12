December 24, 2022 / 06:08 PM IST

BTS Jin : పాపుల‌ర్ కొరియ‌న్ బాయ్ బ్యాండ్ సభ్యుడు జిన్ ద‌క్షిణ కొరియా సైన్యంలో చేరిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా అత‌ను ఐడీ కార్డు కోసం దిగిన ఫొటో, ఒక కార్య‌క్ర‌మం కోసం కుర్చీలు మోసుకెళ్తున్న‌ ఫొటోలు లీక్ అయ్యాయి. దాంతో ఆ ఫొటోలు చూసిన అభిమానులు కొంద‌రు ‘జిన్ నిన్ను చూస్తే చాలా గ‌ర్వంగా ఉంది. బీటీఎస్ ఏదైనా చేస్తుంద‌న‌డానికి నువ్వు నిద‌ర్శ‌నం’ అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ‘సైనిక దుస్తుల్లో జిన్ చాలా బాగున్నాడ‌’ని మ‌రొక యూజ‌ర్ కామెంట్ పెట్టాడు. ఐడీ కార్డు కోసం జిన్ దిగిన ఫొటో మీద 11వ డివిజ‌న్, రెండో ద‌ళం, టీమ్ 546 అని రాసి ఉంది.

జిన్ పూర్తి పేరు కిమ్ సియోక్ జిన్. ఈ సింగ‌ర్ డిసెంబ‌ర్ 13న ద‌క్షిణ కొరియా సైన్యంలో చేరాడు. బీటీఎస్ బ్యాండ్ నుంచి సైన్యంలో చేరిన మొద‌టి వ్య‌క్తిగా జిన్ గుర్తింపు సాధించాడు. జిన్ 18 నెల‌ల పాటు సైనికుడిగా విధులు నిర్వ‌ర్తించ‌నున్నాడు. మిగ‌తా ఆరుగురు స‌భ్యులు కూడా 2025 క‌ల్లా సైన్యంలో ప‌నిచేయ‌నున్నారు. ద‌క్షిణ కొరియాలో యువ‌కులు త‌ప్ప‌నిస‌రిగా సైన్యంలో ప‌ని చేయాల‌నే నియమం ఉంది. అవేక్, మూన్, ఎపిఫ‌నీ, టు నైట్, ది ఆస్ట్రోనాట్ పాట‌ల‌తో పాపుల‌ర్ అయిన జిన్ ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా అభిమానుల‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు.

The first military photo of Jin with enlistment:

Written on the paper: the eleventh division, The second platoon, Team 5 46 – Kim Seokjin

😭😭😭😭#SEOKJIN #JIN #KimSeokjin #JINJIN #jinmilitary #WeLoveYouJin #wewillwaitforyoujin #SafeFlightOurAstronaut #WaitingForTheAstronaut pic.twitter.com/og4Ae8neN2

— Ayat🎓JK⁹⁷ (@7btskook) December 23, 2022