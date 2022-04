April 4, 2022 / 10:03 PM IST

మారుమూల గ్రామాల్లో ఎంతో ప్ర‌తిభ‌గ‌ల్ల యువ‌త ఉంటుంది. వారిని ప్రోత్స‌హిస్తే భవిష్య‌త్తులో గొప్ప శాస్త్ర‌వేత్త‌లుగా ఎదుగుతారు. ఇందుకు నిద‌ర్శ‌న‌మే అస్సాంలోని క‌రీంగంజ్‌కు చెందిన అంకురిత్ క‌ర్మాక‌ర్‌. ఓ మారుమూల గ్రామానికి చెందిన నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టిన అంకురిత్‌ అంధుల‌కు ప‌నికొచ్చే అత్యాధునిక షూస్‌ను త‌యారుచేసి, అబ్బుర‌ప‌రిచాడు.

ఈ షూస్‌లో సెన్సార్ల‌ను బిగించాడు. వీటిని అంధులు ధ‌రించి న‌డుచుకుంటూ వెళ్తే వారికి అడ్డుగా ఏదైనా వ‌చ్చిన‌ప్పుడు వెంట‌నే సైర‌న్ వ‌స్తుంది. సెన్సార్లు అడ్డుగా ఏమొచ్చినా సైర‌న్‌తో అంధుల‌ను అప్ర‌మ‌త్తం చేస్తాయి. అప్పుడు వాళ్లు స‌రైన దిశ‌లో వెళ్లేందుకు అవ‌కాశం ఉంటుంది. భ‌విష్య‌త్తులో త‌న‌ను ప్ర‌భుత్వం ప్రోత్స‌హిస్తే గొప్ప శాస్త్ర‌వేత్త‌న‌వుతాన‌ని క‌ర్మాక‌ర్ అంటున్నాడు.

Assam | Ankurit Karmakar, a 9th standard student from Karimganj designed a sensor-enabled smart shoe for the visually impaired

“I made this smart shoe for blind people. My aim is to become a scientist. I’ll do more such work that’ll help people & make their life easier” he said pic.twitter.com/mVYeE26PqO

— ANI (@ANI) April 3, 2022