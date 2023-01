January 6, 2023 / 11:52 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవో స‌త్య నాదెళ్ల‌ను.. తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ క‌లిశారు. ఈ నేప‌థ్యంలో కేటీఆర్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఓ పోస్టు చేశారు. ఇద్ద‌రు హైద‌రాబాదీలు క‌ల‌వ‌డం శుభ‌దినం అవుతుంద‌ని మంత్రి కేటీఆర్ త‌న పోస్టులో పేర్కొన్నారు. స‌త్య నాదెళ్ల‌తో బిజినెస్‌, బిర్యానీ గురించి చ‌ర్చించిన‌ట్లు కూడా మంత్రి కేటీఆర్ ఆ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ప్ర‌స్తుతం మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవో స‌త్య నాదెళ్ల ఇండియా టూర్‌లో ఉన్నారు. రెండు రోజుల క్రితం ఆయ‌న ప్ర‌ధాని మోదీని క‌లిశారు. ఆ త‌ర్వాత బెంగుళూరులో జ‌రిగిన ఓ కార్య‌క్ర‌మంలో కూడా పాల్గొన్నారు.

Good start to the day when two Hyderabadis get to catch up @satyanadella

We chatted about Business & Biryani 😊 pic.twitter.com/3BomzTkOiS

— KTR (@KTRTRS) January 6, 2023