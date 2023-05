May 18, 2023 / 06:59 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్‌లో మ‌రో అంత‌ర్జాతీయ సంస్థ రానుంది. హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలో ప‌రిశోధ‌న కేంద్రం ఏర్పాటు చేయ‌నున్న‌ట్లు ఆక్యుజెన్ సంస్థ ప్ర‌క‌టించింది. న్యూయార్క్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఉన్న రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌తో ఆక్యుజెన్ ప్ర‌తినిధులు స‌మావేశ‌మై ఈ విష‌యాన్ని ప్ర‌క‌టించారు.

ఆక్యుజెన్ సంస్థ నిర్ణ‌యంపై మంత్రి కేటీఆర్ హర్షం వ్య‌క్తం చేశారు. ఆక్యుజెన్ ప‌రిశోధ‌న కేంద్రం లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో కీల‌కం అవుతుంద‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. లైఫ్ సైన్సెస్ రంగాన్ని 250 బిలియ‌న్ డాల‌ర్ల‌కు పెంచాల‌ని ల‌క్ష్యంగా పెట్టుకున్న‌ట్టు కేటీఆర్ వివ‌రించారు. 250 బిలియ‌న్ డాల‌ర్ల సాధ‌న‌లో ఆక్యుజెన్ నిర్ణ‌యం కీల‌క‌మ‌ని కేటీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు.

Delighted to welcome @Ocugen to the vibrant biotech ecosystem of Hyderabad as they are setting up an R&D center with focus on modifier gene therapies and regenerative cell therapy, which is one of the key areas of focus for us as we look to triple the size of lifesciences… pic.twitter.com/HRzH6Bib1b

— KTR (@KTRBRS) May 18, 2023