September 7, 2024 / 09:00 AM IST

హైదరాబాద్‌: వినాయకచవితి ఉత్సవాలకు (Ganesh Festival) సర్వం సిద్ధమైంది. మరికొన్ని గంటల్లో గణనాథులు మండపాల్లోకి చేరుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్‌లో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు (Traffic Restrictions) విధించారు. ఖైరతాబాద్‌లో బడా గణేష్‌తోపాటు హైదరాబాద్‌ నగరవ్యాప్తంగా వినాయక మండపాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నందున ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు విధించినట్లు తెలిపారు. శనివారం నుంచి ఈ నెల 17వ తేదీ నిమజ్జనం అర్ధరాత్రి వరకు ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయని వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్‌ వినాయకుని పరిసర ప్రాంతాలు ట్యాంక్‌బండ్‌, నెక్లెస్‌రోడ్‌, మింట్‌కాంపౌండ్‌లో ఆంక్షలు విధించినట్లు వెల్లడించారు.

#HYDTPinfo

Commuters please make a note of the #TrafficAdvisory for Khairatabad #BadaGanesh ji. Devotees who visit Khairatabad #BadaGanesh please make note of Traffic Diversions & Parking places.#TrafficAlert #GaneshFestival@AddlCPTrfHyd pic.twitter.com/9rDn0YScvI

— Hyderabad Traffic Police (@HYDTP) September 6, 2024