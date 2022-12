December 30, 2022 / 12:30 PM IST

హైద‌రాబాద్: తెలంగాణ ప్ర‌భుత్వంపై యునిసెఫ్ ఇండియా ప్ర‌శంస‌లు కురిపించింది. మాతా శిశువుల సంర‌క్ష‌ణ కోసం తెలంగాణ స‌ర్కార్ చేస్తున్న కృషి అద్భుత‌మ‌ని కొనియాడింది. సుర‌క్షిత డెలివ‌రీల కోసం సిబ్బందికి మిడ్ వైఫ‌రీ కోర్సులో శిక్ష‌ణ ఇస్తున్న తీరును యునిసెఫ్ ఇండియా మెచ్చుకున్న‌ది. ఈ నేప‌థ్యంలో యునిసెఫ్ ఇండియా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఇవాళ ఓ పోస్టు చేసింది. హైద‌రాబాద్‌లోని ఓ ఏరియా ఆస్ప‌త్రిలో మిడ్ వైవ్స్ ద్వారా పురుడు పోసుకున్న ఓ శిశువు ఫోటోను యునిసెఫ్ ఇండియా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌ పోస్టులో జ‌త చేసింది.

📸Pictured moments after being born with the help of midwives at the Area Hospital in Hyderabad, Telangana.

Telangana is a flag bearer for Midwifery in India, working towards respectful maternity care and a positive birth experience for mothers.#ForEveryChild, a healthy start pic.twitter.com/UVMKSm7loT

— UNICEF India (@UNICEFIndia) December 30, 2022