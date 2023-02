February 28, 2023 / 11:46 AM IST

హైద‌రాబాద్ : గ్రామీణ స్వ‌చ్ఛ స‌ర్వేక్ష‌న్‌లో దేశంలోనే తెలంగాణ జిల్లాలో మెరిశాయి. ఫోర్త్ స్టార్ కేట‌గిరిలో తొలి స్థానంలో రాజ‌న్న సిరిసిల్ల జిల్లా నిలిచి రికార్డు సృష్టించింది. రెండో స్థానాన్ని మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోని భోపాల్ జిల్లా సొంతం చేసుకోగా, మూడోస్థానంలో పెద్ద‌ప‌ల్లి జిల్లా నిలిచింది.

ఈ సంద‌ర్భంగా సిరిసిల్ల క‌లెక్ట‌ర్, జిల్లా అధికారులు, పంచాయ‌తీ సెక్ర‌ట‌రీలు, ఎంపీవోలు, ప్ర‌జాప్ర‌తినిధుల‌కు మంత్రి కేటీఆర్‌కు అభినంద‌న‌లు తెలిపారు. అలాగే త్రీ స్టార్ కేట‌గిరిలో ఒక‌టి, రెండు స్థానాల‌ను సిద్దిపేట, జ‌గిత్యాల జిల్లాలు ద‌క్కించుకున్నాయి.

Congratulations Team Rajanna Siricilla led by @Collector_RSL 👍

My compliments to All Sarpanchas, Panchayat Secretaries, MPOs and District officers 👏 https://t.co/DneziAnvwT

— KTR (@KTRBRS) February 28, 2023