May 20, 2023 / 03:08 PM IST

Telangana | హైద‌రాబాద్ : రాబోయే 3 గంట‌ల్లో రాజ‌ధాని హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంతో పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని వాతావ‌ర‌ణ శాఖ వెల్ల‌డించింది. బ‌ల‌మైన ఈదురు గాలుల‌తో కూడిన వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని, ప్ర‌జ‌లు అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండాల‌ని సూచించింది. మంచిర్యాల‌, న‌ల్ల‌గొండ‌, నాగర్‌క‌ర్నూల్, యాదాద్రి భువ‌న‌గిరి, వ‌రంగ‌ల్, హ‌నుమ‌కొండ‌, జ‌న‌గాం, జ‌గిత్యాల జిల్లాల్లో వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని పేర్కొంది. సాయంత్రం వ‌ర‌కు హైద‌రాబాద్‌లో కూడా మోస్త‌లు వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని తెలిపింది.

So as said in previous post, storms have turned strong and in next 2hrs there will be rains and strong winds along with thunders im Mancherial, Nalgonda and parts of Nagarkurnool, Yadadri – Bhongir, Warangal, Hanmakonda, Jangaon, Jagitial districts ⚠️

More to form in coming 3hrs

— Telangana Weatherman (@balaji25_t) May 20, 2023