February 20, 2022 / 06:40 PM IST

మ‌హారాష్ట్ర రాజ‌ధాని ముంబై గులాబీమ‌యం అయిపోయింది. రాష్ట్ర ముఖ్య‌మంత్రి సీఎం కేసీఆర్ ఇవాళ ముంబై వెళ్లిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈనేప‌థ్యంలో ముంబై వ్యాప్తంగా సీఎం కేసీఆర్‌కు వెల్‌క‌ప్ చెబుతూ ప‌లు పోస్ట‌ర్లు ఔత్సాహికులు ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్ప‌టికే మ‌హారాష్ట్ర సీఎం ఉద్ధ‌వ్ థాక‌రేను.. కేసీఆర్ క‌లిశారు. కొద్దిసేప‌ట్లో ఎన్‌సీపీ అధినేత శ‌ర‌ద్ ప‌వార్‌ను క‌ల‌వ‌నున్నారు.

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ స‌ర్‌కు మ‌హారాష్ట్ర వ‌స్తున్నందుకు వెల్‌క‌మ్ అంటూ పోస్ట‌ర్లు ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే.. ఆ పోస్ట‌ర్ల‌లో సీఎం కేసీఆర్ ఫోటోతో పాటు శివ‌సేన ఫౌండ‌ర్ బాల్ థాక‌రే, మ‌హారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధ‌వ్ థాక‌రే, ఎస్పీపీ అధినేత శ‌ర‌ద్ ప‌వార్ ఫోటోలు ఉన్నాయి.

Posters welcoming Telangana CM K Chandrasekhar Rao to Maharashtra seen at various places in Mumbai

During his one-day visit to the state today, he will meet Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray and NCP Chief Sharad Pawar pic.twitter.com/FibZCExxFA

— ANI (@ANI) February 20, 2022