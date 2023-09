September 16, 2023 / 03:52 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: గ‌డిచిన 9 ఏళ్ల నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మ‌త‌ఘ‌ర్ష‌ణ‌లు లేవ‌ని, ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి వేగంగా సాగుతోంద‌ని, దేశంలోనే హ‌య్యెస్ట్ జీడీపీ తెలంగాణ‌లో ఉన్న‌ట్లు ఎంఐఎం ఎంపీ అస‌దుద్దీన్ ఓవైసీ(Asaduddin Owaisi) తెలిపారు. హైద‌రాబాద్‌లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీడ‌బ్ల్యూసీ స‌మావేశాలు నిర్వ‌హిస్తున్న సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న మాట్లాడుతూ.. ఏ రాజ‌కీయ పార్టీ అయినా, త‌మ‌కు కావాల్సింది చేసుకోవ‌చ్చు అని, కానీ సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అత్య‌ద్భుతంగా అభివృద్ధి చేస్తున్న‌ట్లు ఓవైసీ వెల్ల‌డించారు. కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఎక్క‌డైనా ముస్లిం విద్యార్థులకు ఆరు నుంచి 12వ త‌ర‌గ‌తి వ‌ర‌కు ఉచిత విద్య‌ను అందిస్తున్నారా అని ఆయ‌న ప్ర‌శ్నించారు.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On Congress CWC meeting held in Hyderabad, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says. “Any political party can do what they want. KCR has been the chief minister of Telangana for 9 and a half years. There have not been any communal riots in Telangana. There… pic.twitter.com/uNg8jQjFpI

— ANI (@ANI) September 16, 2023