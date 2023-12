Muralidhar Representative Of Shibaura Institute With Namaste Telangana

నాణ్యమైన విద్యకు కేరాఫ్‌ జపాన్‌

January 1, 2024 / 04:39 AM IST

అమెరికాతో పోల్చితే ఫీజు తక్కువ

ప్రాబ్లమ్‌ బేస్డ్‌ లెర్నింగ్‌లో ప్రత్యేక విద్యాబోధన

93 శాతానికి పైగా ప్లేస్‌మెంట్స్‌

పార్ట్‌టైం వర్క్‌ చేసుకొనే అవకాశం

‘నమస్తే తెలంగాణ’తో షిబరా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ప్రతినిధి మురళీధర్‌

హైదరాబాద్‌, డిసెంబర్‌ 31 (నమస్తే తెలంగాణ): కెరీర్‌లో మంచి స్థాయిలో నిలదొక్కుకోవాలంటే విద్య అవసరం. అందుకు తగ్గట్టు బోధన మరీ ముఖ్యం. ఇలాంటి అత్యుత్తమ విద్యనందించే దేశాల్లో జపాన్‌ ఒకటిగా నిలిచింది. ఆసియాలోనే నాణ్యమైన విద్యకు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా మారింది. జపాన్‌లో చదివితే జయం మీదేనని అంటున్నారు షిబరా ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ డిప్యూటీ ప్రెసిడెంట్‌, బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ కౌన్సెలర్‌ డాక్టర్‌ మురళీధర్‌ మిర్యాల. జపాన్‌లో సంప్రదాయ పద్ధతులకు భిన్నంగా విద్యాబోధన ఉంటుందని, ప్రాబ్లమ్‌ బేస్డ్‌ లెర్నింగ్‌ అమలులో ఉంటుందని చెప్పారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పూర్వ విద్యార్థి, వరల్డ్‌ టెక్నాలజీ యూనివర్సిటీ నెట్‌వర్క్‌ ఆపరేషనల్‌ బోర్డు చైర్మన్‌గా సేవలందించిన మురళీధర్‌ జపాన్‌లో చదువుకొనే ఔత్సాహికులకు మార్గనిర్దేశనం చేస్తున్నారు. జపాన్‌లో ప్రవేశాల సీజన్‌ ముగింపు దశకు చేరింది. దరఖాస్తుల స్వీకరణ జనవరిలో ముగియనున్నది. ఈ నేపథ్యంలో మురళీధర్‌ ‘నమస్తే తెలంగాణ’కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా జపాన్‌లోని విద్యావిధానం ప్రత్యేకతలు ఆయన మాటల్లోనే…

ప్రాబ్లమ్‌ సాల్వింగ్‌ మెథడ్‌లో బోధన

జపాన్‌లో బోధన భిన్నంగా ఉంటుంది. మనలా తరగతి గది బోధన అక్కడ ఉండదు. అక్కడంతా పరిశ్రమ ఆధారం కోర్సులను నిర్వహిస్తారు. ప్రాబ్లమ్‌ బేస్డ్‌ లెర్నింగ్‌లో విద్యాభ్యాసం కొనసాగుతుంది. ప్రాజెక్ట్‌, ప్రాక్టీస్‌ పద్ధతిని కూడా అనుసరిస్తారు. విన్నదానిని మరిచిపోతారు. అదే చూసినది గుర్తుంటుంది. అర్థం చేసుకొంటారు (What I hear I forget, What I see I remember,What I do I understand) అన్న థియరీని జపాన్‌లో ఎక్కువగా అనుసరిస్తారు. జపాన్‌లో 2.3లక్షల మంది అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు చదువుకొంటున్నారు. జపాన్‌లో 700కు పైగా అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాలున్నాయి. భారతీయ విద్యార్థులు కూడా ఇటీవలి కాలంలో గణనీయంగా చేరుతున్నారు.

ఫీజులు చాలా తక్కువ

విద్యాసంవత్సరం ఏప్రిల్‌లో మొదలై మార్చితో ముగుస్తుంది. జపాన్‌లో ట్యూషన్‌ ఫీజులు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అమెరికాలో ఒక విద్యార్థి ఏడాదికి 10 వేల అమెరికన్‌ డాలర్లు ఫీజులకోసం ఖర్చుచేయాల్సి ఉంటే అదే జపాన్‌లో 5,500 డాలర్లు సరిపోతుంది. జీవన వ్యయం నెలకు రూ.47వేల నుంచి 66వేల వరకు ఉంటుంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ ఇంగ్లిష్‌ కోర్సులో చేరే వారికి ప్రవేశ పరీక్ష, అడ్మిషన్‌, మొదటి సెమిస్టర్‌ ట్యూషన్‌ ఫీజులు మినహాయిస్తున్నారు. ఇక ప్రతిభావంతులకు స్కాలర్‌షిప్‌లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. పలు వర్సిటీలు మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు జీవనవ్యయం, ప్రయాణభత్యం కూడా చెల్లిస్తున్నాయి. అడ్మిషన్లు, స్టెఫండ్‌ వంటి ఇతర సమాచారం కోసం www. jasso. go.jp/en/index.hotmail వెబ్‌సైట్‌ను సంప్రదించవచ్చు.

93 శాతానికి పైగా ప్లేస్‌మెంట్స్‌

జపాన్‌లో ప్లేస్‌మెంట్‌ నిష్పత్తి 93శాతంగా ఉన్నది. ప్రత్యేకించి అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ పూర్తిచేసిన 98.4శాతం విద్యార్థులు వెంటనే ఉద్యోగాలు పొందుతారు. అదే యూకేలో 15%, అమెరికాలో 24.4%, కొరియాలో 48.2%, చైనాలో 72.2%గా ఉన్నది. జపాన్‌లోని వర్సిటీలు పరిశ్రమలతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉంటాయి. దీని ఫలితంగా అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ పూర్తిచేసిన వారికి ఉద్యోగాలు వెంటనే లభిస్తాయి. అదే మన దగ్గర ప్లేస్‌మెంట్స్‌ 50శాతం మించడం లేదు.

పార్ట్‌టైం వర్క్‌..

వారానికి 28 గంటలు పార్ట్‌టైం వర్క్‌ చేసుకోవచ్చు. సెలవు రోజుల్లో 8 గంటల పాటు పనిచేసుకోవచ్చు. దీనికి విద్యాసంస్థ, ఇమ్మిగ్రేషన్‌ సర్వీస్‌బ్యూరోల నుంచి అనుమతి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే కోర్సుల్లో చేరిన వారికి నిర్ధిష్ట హాజరుశాతం కలిగి ఉండాలి. హాజరుశాతం తగ్గితే అడ్మిషన్‌ రద్దుచేస్తారు.

జపాన్‌లో ఇంగ్లిష్‌ బోధన తప్పనిసరి

జపాన్‌లో ఇంజినీరింగ్‌ స్టెమ్‌ కోర్సులకు డిమాండ్‌ ఉంది. గతంలో జపాన్‌ లాంగ్వేజ్‌ సమస్య ఉండేది. కానిప్పుడు పలు వర్సిటీల్లో ఇంగ్లిష్‌ విద్యోబోధనను తప్పనిసరి చేశారు. 12కు పైగా వర్సిటీల్లో ఇంగ్లిష్‌ బోధన అందుబాటులో ఉంది. ఆసియా దేశాలకు చెందిన విద్యార్థులు వారం పాటు జపాన్‌ విద్యావిధానాన్ని సందర్శించవచ్చు. హైదరాబాద్‌లోని లిటిల్‌ ఫ్లవర్‌ హైస్కూల్‌ నుంచి 25 మంది విద్యార్థులు జపాన్‌ను సందర్శించి వచ్చా రు. ఇది పూర్తిగా ఉచితం. మొత్తం ఖర్చును జపాన్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ విభాగమే భరిస్తుంది.