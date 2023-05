BCCI | బీసీసీఐ నిర్ణయం పట్ల ఎంపీ సంతోష్‌ కుమార్‌ హర్షం..

May 31, 2023 / 10:05 AM IST

BCCI | ఐపీఎల్‌ 2023 మ్యాచ్‌ల సందర్భంగా బీసీసీఐ ఇటీవల వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్లేఆఫ్స్‌ మ్యాచ్‌ల్లో నమోదయ్యే ఒక్కో డాట్‌బాల్‌కు 500 చొప్పున చెట్లను నాటాలని ఆదేశించింది. దీని ప్రకారం డాట్‌బాల్‌ నమోదు చేసిన జట్లతో కలిసి బీసీసీఐ 1,47,000 చెట్లను నాటనుంది. కాగా, బీసీసీఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పట్ల రాజ్యసభ సభ్యులు సంతోష్‌ కుమార్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Attention fellow #Cricket aficionados!🏏🌱🌳

Pleased to share my utmost appreciation for Sri #RogerBinny and the @BCCI for launching a new program of planting 500 saplings for every dot ball bowled in the playoff matches in the recently concluded #IPL2023 tournament resulting in… pic.twitter.com/YtDmLh69gZ

