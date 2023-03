March 30, 2023 / 05:58 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : ఏపీ పున‌ర్ వ్య‌వ‌స్థీక‌ర‌ణ చ‌ట్టం( AP Reorganisation Act ) హామీల‌ను మోదీ ప్ర‌భుత్వం( Modi Govt ) ఉల్లంఘించడంపై మంత్రి కేటీఆర్( Minister KTR ) ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశారు. రాష్ట్రానికి కోచ్ ఫ్యాక్ట‌రీ( Coach Factory )కి ఇవ్వ‌కుండా గుజ‌రాత్( Gujarat ) లోకోమోటివ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి రూ. 20 వేల కోట్లు కేటాయించ‌డంపై కేటీఆర్ ధ్వ‌జ‌మెత్తారు. ఈ మేర‌కు కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు.

విభ‌జ‌న చ‌ట్టంలోని హామీల‌ను మోదీ అమ‌లు చేయ‌ట్లేదు. ఇందుకు రాష్ట్రంలోని వెన్నెముక లేని న‌లుగురు బీజేపీ ఎంపీలు బాధ్య‌త వ‌హించాలి. తొమ్మిదేండ్లుగా అడిగితే తెలంగాణ‌కు కోచ్ ఫ్యాక్ట‌రీ ఇవ్వ‌టం లేదు. కానీ గుజ‌రాత్‌లోని లోకోమోటివ్ కోచ్ ఫ్యాక్ట‌రీకి రూ. 20 వేల కోట్లు ఇచ్చారు. గుజ‌రాతీ బాసుల చెప్పులు మోసే దౌర్భాగ్యుల‌ను ఎన్నుకున్న ఫ‌లితం ఇది అని మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

4 Spineless BJP MPs from Telangana should be held accountable on Modi Govt’s outrageous flouting of AP Reorganisation Act promises

While Telangana is denied Coach Factory, PM’s home state Gujarat gets a ₹20,000 Crore locomotive coach factory!

గుజరాతీ బాసుల చెప్పులు మోసే… pic.twitter.com/6srE7gdE1E

— KTR (@KTRBRS) March 30, 2023