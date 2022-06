June 3, 2022 / 08:03 PM IST

కేంద్ర‌మంత్రి కిష‌న్‌రెడ్డిని చూస్తే త‌న‌కు జాలేస్తున్న‌ద‌ని, ఆయ‌న చ‌రిత్ర-సంస్కృతి తెలియ‌ని మంత్రి అంటూ రాష్ట్ర ఐటీ, పుర‌పాల‌క శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ చుర‌క‌లంటించారు. ట్విట‌ర్ వేదిక‌గా కిష‌న్‌రెడ్డి అజ్ఞానాన్ని బ‌య‌ట‌పెట్టారు. దేశ స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో అల్లూరి పాత్ర‌ను నిజాం ఫ్యామిలీ, నేటి ర‌జాకార్లే ప్ర‌శ్నిస్తున్నార‌ని కిష‌న్‌రెడ్డి ఓ ట్వీట్ చేశారు. భార‌త‌దేశంలోని నిజాం రీజియ‌న్‌లో బ్రిటీష‌ర్ల‌కు వ్య‌తిరేకంగా పోరాటం చేసేలా గిరిజ‌నుల్లో అల్లూరి సీతారామ‌రాజు చైత‌న్యం తెచ్చార‌ని పేర్కొన్నారు.

కాగా, తెలంగాణ ఉద్య‌మంలో అల్లూరి సీతారామ‌రాజు పాల్గొన్నార‌ని ఢిల్లీలో గురువారం జ‌రిగిన‌ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుక‌ల్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా చెప్పారు. ఈ ఫేక్ వ్యాఖ్య‌ల‌పై సోష‌ల్‌మీడియాలో నెటిజ‌న్లు మండిప‌డుతున్నారు. తెలంగాణ ఉద్య‌మంలో అల్లూరి సీతారామరాజు పాల్గొన్నారా? అంటూ ప్ర‌శ్నిస్తున్నారు. దీన్ని క‌వ‌ర్ చేస్తూ కిష‌న్‌రెడ్డి పై ట్వీట్ చేశారు.

దీనిపై మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు. ‘తెలంగాణ ఉద్య‌మం-చ‌రిత్ర తెలియ‌ని మంత్రి కిష‌న్‌రెడ్డి అని’ ఎద్దేవా చేశారు. గుజ‌రాతీ గులాముల‌కు తెలంగాణ ఉద్య‌మ చ‌రిత్ర తెలుస్తుందా? అని ప్ర‌శ్నించారు. ‘అయ్యో మ‌రిచిపోయాను..తెలంగాణ ఉద్య‌మ స‌మ‌యంలో ప‌ద‌వికి రాజీనామా చేయ‌మంటే పారిపోయిన వ్య‌క్తి క‌దా మీరు..’ అంటూ చుర‌క‌లంటించారు. అల్లూరి సీతారామరాజు స్వాతంత్య్ర స‌మ‌రయోధుడ‌ని, తాము ఆయ‌న‌ను గౌర‌విస్తామ‌ని మంత్రి కేటీఆర్ స్ప‌ష్టంచేశారు.

Pity you culture-less minister @kishanreddybjp & the other Gujarat ke Ghulams for your pathetic understanding of Telangana’s history

Oh, I forgot you were the one who ran away when all of us resigned in Telangana agitation

Alluri Garu is a warrior and we all respect him https://t.co/eVzMGQBi2r

