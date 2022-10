October 14, 2022 / 07:16 PM IST

హైదరాబాద్ : ఆధ్యాత్మిక గురువు దలైలామా ట్వీట్‌ను టీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి కేటీఆర్ రీ ట్వీట్ చేశారు. మరి ఆ ట్వీట్‌లో ఏముందంటే.. ఈ గ్రహంపై మనందరం పర్యాటకులుగా, ఇతర రకాలుగా ఉన్నాం. ఎవరూ కూడా ఇక్కడ శాశ్వతంగా జీవించలేరు. ఓ వంద ఏండ్లు జీవించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి జీవించినంత కాలం మంచి హృదయం కలిగి ఉండాలి. మన జీవితం సానుకూలంగా,ఉపయోగకరంగా ఉండేలా చూసుకోవాలని దలైలామా తన ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఈ ట్వీట్‌ను కేటీఆర్ రీ ట్వీట్ చేశారు.

We are all here on this planet, as tourists, as it were. None of us can live here forever. The longest we might live is a hundred years. So while we are here we should try to have a good heart and to make something positive and useful of our lives.

— Dalai Lama (@DalaiLama) October 14, 2022