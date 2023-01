ఏడేండ్లుగా రాష్ట్రానికి పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు: మంత్రి కేటీఆర్‌

January 23, 2023 / 12:39 PM IST

హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నదని మంత్రి కేటీఆర్‌ అన్నారు. ఇండియన్‌ ఇన్నోవేషన్‌ ఇండెక్స్‌లో తెలంగాణ రెండో స్థానంలో ఉన్నదని చెప్పారు. గత ఏడేండ్లుగా రాష్ట్రానికి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని తెలిపారు. శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయంలో అమెజాన్‌ ఎయిర్‌కార్గో విమానమైన ప్రైమ్‌ ఎయిర్‌ను మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ.. అమెజాన్‌ బృందాన్ని అభినందించారు. అమెజాన్‌ అతిపెద్ద క్యాంపస్‌ హైదరాబాద్‌లోనే ఉందని చెప్పారు. అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీసెస్‌ ద్వారా రూ.36,300 కోట్ల పెట్టుబడులు పెడుతున్నదని చెప్పారు.

Amazon’s love story with #Hyderabad continues to grow 😊

❇️ Home to Amazon’s world’s largest Campus

❇️ AWS Data Centre investment of 4.4 Billion USD (₹ 36,600 Crore)

❇️ Largest Fulfilment Centre in Asia

❇️ Today Amazon Air launched in Hyderabad, first outside US & Europe pic.twitter.com/XhGC462s3T

— KTR (@KTRTRS) January 23, 2023