రూపాయి విలువ పతనంపై మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆందోళన

September 23, 2022 / 09:54 AM IST

హైదరాబాద్‌: కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరుపై మంత్రి కేటీఆర్‌ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. డాలర్‌తో రూపాయి మారకంవిలువ నానాటికీ పడిపోతున్నప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. రూపాయి విలువ అత్యంత కనిష్ఠానికి పడిపోతున్న వేళ.. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి రేషన్‌ దుకాణాల్లో ప్రధాని మోదీ ఫొటో వెతుకుతూ బిజీగా ఉన్నారన్నారు. రూపాయి విలువ సాధారణంగానే పడిపోయిందని చెబుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. అన్ని ఆర్థిక అవరోధాలకు, నిరుద్యోగం, ద్రవోల్బణానికి గాడ్ ఆఫ్‌ యాక్ట్సే కారణమంటారని చెప్పారు. విశ్వగురును పొగడండి అని ట్విట్టర్‌లో మంత్రి కేటీఆర్‌ సెటైర్లు వేశారు.

While Rupee is at an all time low

Madam FM is busy looking for PM’s photos in PDS shops

She will tell you that the Rupee will find its natural course. All economic hardships, unemployment & inflation are due to Acts of God

Hail Vishwa Guru 🙏 https://t.co/cB6as4bnpv

— KTR (@KTRTRS) September 23, 2022