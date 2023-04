MLC Kavitha | దేశంలో నిజమైన డిగ్రీలున్నవారు ఖాళీగా ఉంటే.. ఎలాంటి డిగ్రీలేని వ్యక్తికి అత్యున్నత ఉద్యోగం: ఎమ్మెల్సీ కవిత

April 2, 2023 / 01:03 PM IST

హైదరాబాద్‌: మోసపూరిత హామీలతో యువతను కూడా దగా చేశారని, ఏటా రెండు కోట్ల ఉద్యోగాల కల్పన ఏమైందంటూ ప్రధాని మోదీని (PM Modi) ఉద్దేశించి ఎమ్మెల్సీ కవిత (MLC Kavitha) విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు. కేంద్రంలో ఖాళీగా ఉన్న పది లక్షల ఉద్యోగాలు ఎప్పుడు భర్తీ చేస్తారని నిలదీశారు. అసలు వాటిని భర్తీ చేసే ఉద్దేశం కనిపించడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. దేశంలో నిజమైన డిగ్రీ ఉన్న వాళ్లకు ఉద్యోగాలు లేవు.. కానీ డిగ్రీ లేని వ్యక్తికి అత్యున్నతమైన ఉద్యోగం ఉందంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

‘ దేశంలో నిరుద్యోగ రేటు 7.8 శాతంగా ఉంది. ఇది మూడు నెలల గరిష్ట స్థాయి.. ! కానీ యువత పట్ల ఏమైనా ఆందోళన, యువత శక్తి, సామర్థ్యాలను ఉపయోగించుకునే కృషి ఏమైనా చేస్తున్నారా?.. నేడు భారతదేశంలో ఉన్న వాస్తవం ఏంటంటే.. నిజమైన డిగ్రీ ఉన్న వాళ్లకు ఉద్యోగాలు లేవు.. కానీ డిగ్రీ లేని వ్యక్తికి అత్యున్నతమైన ఉద్యోగం ఉంది.’ అంటూ ప్రధాని మోదీని ఉద్దేశించి ఎమ్మెల్సీ కవిత తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారు.

Unemployment rate is at 7.8%, a 3 month high !

But is there any concern or effort to utilise the potential of young people?

The fact of the matter in today’s India is that – people with real degrees get no job and a person with no degree has the top job.

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) April 2, 2023