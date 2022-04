April 28, 2022 / 04:33 PM IST

హైద‌రాబాద్ : మెద‌క్ జిల్లాలోని న‌ర్సాపూర్‌లో గురువారం సాయంత్రం వ‌డ‌గ‌ళ్ల వాన కురిసింది. తెల్లాపూర్‌లోనూ వర్షం ప‌డింది. దీంతో అక్క‌డ వాతావ‌ర‌ణం చ‌ల్ల‌బ‌డింది.

ఇక హైద‌రాబాద్‌లోని ఉప్ప‌ల్, అంబ‌ర్‌పేట‌, ఉస్మానియా యూనివ‌ర్సిటీ, రాంన‌గ‌ర్‌, ముసారాంబాగ్, మ‌ల‌క్‌పేట్‌, రామంతాపూర్‌, దిల్‌సుఖ్‌న‌గ‌ర్‌, రాజేంద్ర‌న‌గ‌ర్, శంషాబాద్, శివ‌రాంప‌ల్లి, బంజారాహిల్స్, మాసాబ్ ట్యాంక్, జూబ్లీహిల్స్, మెహిదీప‌ట్నం, అత్తాపూర్, ఖైర‌తాబాద్ ఏరియాల్లోనూ తేలిక‌పాటి వ‌ర్షం కురిసింది. ఇక సంగారెడ్డి, మెద‌క్, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో రాబోయే గంట‌లో పిడుగులు ప‌డే అవ‌కాశం ఉంద‌ని హైద‌రాబాద్ వాతావ‌ర‌ణ కేంద్రం తెలిపింది.

Hailstones in Narsapur pic.twitter.com/1EeuJS8DxB

Already raining here in Tellapur pic.twitter.com/g5axaDhMXy

— Mallik Yandamuri (@Mallik_Y1988) April 28, 2022