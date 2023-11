November 6, 2023 / 05:21 PM IST

హైద‌రాబాద్: తెలంగాణ‌లో జ‌ర‌గ‌నున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం ఏఐఎంఐఎం పార్టీ జూబ్లీహిల్స్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గానికి అభ్య‌ర్థిని ప్ర‌క‌టించింది. ఆ స్థానం నుంచి మ‌హ‌మ్మ‌ద్ ర‌షీద్ ఫ‌రాజుద్దీన్(Rashed Farazuddin) పోటీలో ఉండ‌నున్న‌ట్లు ఎంఐఎం చీఫ్ అస‌దుద్దీన్ ఓవైసీ ఇవాళ ప్ర‌క‌టించారు. ఈ స్థానం నుంచి బీఆర్ఎస్ అభ్య‌ర్థిగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపినాథ్ పోటీలో ఉన్నారు. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ త‌ర‌పున టీమిండియా మాజీ క్రికెట‌ర్ అజారుద్దీన్ పోటీలో ఉన్నారు. దీంతో ఈ స్థానంలో పోటీ ప్ర‌తిష్టాకంగా మార‌నున్న‌ది.

Mohammed Rashed Farazuddin @MohdRashedFaraz AIMIM Shaikhpet corporator will be our MLA candidate from Jubilee Hills constituency.

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 6, 2023