November 29, 2023 / 12:09 PM IST

Feroz Khan | తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికలకు (Telangana Assembly Elections) రంగం సిద్ధమైంది. మరికొన్ని గంటల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలింగ్‌ ప్రారంభం కానుంది. గురువారం ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్‌ నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గెలుపు కోసం పలు పార్టీ నేతలు పావులు కదుపుతున్నారు. ఓటర్లకు డబ్బు ఎరచూపి ప్రలోభాలకు గురిచేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నాంపల్లి కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి (Congress Nampally MLA candidate) ఫిరోజ్‌ ఖాన్‌ (Feroz Khan)పై తాజాగా కేసు నమోదైంది. ఓటరుకు రూ.లక్ష ఆఫర్‌ చేశారన్న (offering an amount of Rs 1 lakh to a voter) ఆరోపణలపై పోలీసులు ఆయనపై కేసు నమోదు చేశారు. సెక్షన్‌ 171 సి, 188, 123 ఆర్‌పీ యాక్ట్‌ కింద కేసులు బుక్‌ చేశారు.

Telangana | A case has been booked against Congress Nampally MLA candidate Feroz Khan for allegedly offering an amount of Rs 1 lakh to a voter. The case has been booked under sections 171C, 188 and 123 RP Act: Hyderabad Police

