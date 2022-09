Sri Chakra Is All Messy Triangles

శ్రీచక్ర సింహాసినీ… బతుకమ్మ నీవేనని

September 25, 2022 / 01:53 AM IST

ఒక కుటుంబం అమ్మ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది.

ఈ జగత్తును నడిపించేది కూడా అమ్మే!

ఆ జగజ్జనని మూలంగానే బ్రహ్మ విష్ణు, మహేశ్వరుల ఆవిర్భావం జరిగింది.

ఈ వసుధైక కుటుంబానికి పాలకురాలు అమ్మ.

ఎన్నో నామాలతో, ఎన్నెన్నో రూపాలతో..

‘యద్భావం తద్భవతి’ అన్నట్టుగా పూజలు అందుకుంటున్నది.

ఆ తల్లే సృష్టి, స్థితి, లయకారిణి. ఆమె శక్తి, కరుణ అసామాన్యమైనవి.

ఆ జగజ్జనని శ్రీ చక్రనగర సామ్రాజ్ఞి అయిన శ్రీ లలితా పరాభట్టారిక.

శ్రీమాత శ్రీచక్ర నివాసిని!

శ్రీ చక్రం త్రికోణంలో ఉంటుంది.

పండితశ్రేష్ఠులు,యోగులు,మహర్షులు విశ్లేషించిన శ్రీ చక్ర మహిమను చూద్దాం.

శ్రీ చక్రం విశ్వానికి సూచిక. ఒక వ్యక్తి శ్రీవిద్య ఉపాసకుడితో ‘అదేంటండి! శ్రీ చక్రంలో అన్నీ గజిబిజిగా త్రికోణాలే ఉన్నాయి. విశ్వం వర్తులాకారం కదా ! మరి పొంతన ఎలా కుదురుతుంది?’ అని అడిగాడు. మరో సందర్భంలో దారిన వెళ్తుండగా ఒక బడిదగ్గర పుచ్చకాయకు గాటు పెట్టి ఒక ముక్కను కోస్తున్నాడు, వాటిని అమ్ముకునే అబ్బాయి. ఆ ముక్క త్రికోణంలాగా బయటికి వచ్చింది. గతంలో శ్రీ చక్రం గురించి ప్రశ్న అడిగిన వ్యక్తికి ఆ పండు ముక్కను చూపించాడు శ్రీవిద్య ఉపాసకుడు. ‘చూడు… వర్తులం నుంచి త్రిభుజం వచ్చింది కదా! అలాగే అనేక త్రిభుజాలతో నిండి ఉన్న వర్తులం విశ్వం. దానికి సూచిక శ్రీచక్రం’ అని చక్కగా వివరించాడు.

శ్రీచక్రం విశ్వానికి ప్రతిరూపం. బిందువు, వృత్తం, త్రిభుజి, చతుర్భుజి అనేవి లేకుండా ఏ యంత్రమూ ఉండదు. బిందువు విశ్వానికి మూలం. Bindu is a circle with no radius. So both are similar (బిందువు వ్యాసార్థం లేని వృత్తమే. కాబట్టి బిందువూ, వృత్తమూ ఒకటే). బిందువును విస్తరింపజేస్తే వృత్తం అవుతుంది. దానిని అనంతంగా విస్తరిస్తూ పోతే విశ్వంగా (యూనివర్స్‌గా) మారుతుంది. త్రిభుజి, చతుర్భుజి, పంచభుజి ఇలా ఉన్నాయి కదా! విశ్వాన్ని ఒక infinite sided polygon (అనంతముఖాలు ఉన్న బహుభుజి) అనుకుంటే, దానిని తగ్గిసూ వెళ్తే మనకు మిగిలేది ఒక త్రిభుజమే. ఎందుకంటే అతి తక్కువ రేఖలతో ఏర్పడే జ్యామితీయ ఆకారం త్రిభుజం మాత్రమే. కాబట్టి బిందువు, త్రిభుజం, వృత్తం, చతుర్భుజం అలా… శ్రీచక్రం ఉంటుంది.

బిందువు శైవం. త్రికోణం శాక్తేయం. చతుర్భుజం వైష్ణవం. ఒకసారి చిన్మయ మిషన్‌ వారు ఆ శ్రీవిద్య

ఉపాసకుణ్ని ఉపన్యాసం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరారు. సరేనని ఆయన వెళ్లారు. ‘నాకు వేదాంతం తెలియదు. లెక్కల మాస్టారు కాబట్టి లెక్కలు చెప్పమంటే చెబుతాను’ అని వారితో అన్నారు. ‘బిందువు అంటే పరమ శివుడు. త్రికోణం అంటే శక్తి. ‘చిదగ్ని కుండ సంభూతా’ అని లలితా సహస్రనామాల్లో ఉన్నది. చిదగ్ని కుండం అంటే బిందు సహిత త్రికోణం. ఇది శ్రీ యంత్రంలో లోపల ఉంటుంది. చతురస్రం అంటే బయట ఉన్న భూపుర త్రయం. చతుర్భుజం అనేది symmetrical outward expansion in four directions (నాలుగు దిక్కులూ అనురూపంగా విస్తరించిన నిర్మాణం) సూచిక’ అన్నారు. ఇలా శ్రీ చక్రం అంతా వైజ్ఞానిక నిరూపణలు కలిగి ఉన్నది.

బిందువు, త్రికోణం, చతుర్భుజం… ఈ మూడూ లేకుండా ఏ యంత్రమూ ఉండదు. ఏ పని చేయాలన్నా ఆ పని చేయాలనే ‘ఇచ్ఛ’ (కోరిక) కలగాలి. అదే ఇచ్ఛాశక్తి. తరువాత ఆ పని ఎలా చేయాలని ఆలోచన చేయడమే జ్ఞానశక్తి. ఇచ్ఛ, ఆలోచనా జ్ఞానం రెండూ కలిగిన తరువాత కార్యాచరణ జరపటమే క్రియాశక్తి. సృష్టికర్తకు దేనిని సృష్టించాలన్నా ఈ మూడు శక్తుల కలయిక తప్పదు. ఇలా ఇచ్చాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తులను ఇచ్చేదే శ్రీచక్రం. త్రికోణంలోని మహా శక్తి రహస్యమిది. చరాచర సృష్టి మొత్తం మూడు శక్తుల కలయికే! ఈ మూడు శక్తులను సూచించేదే పరాదేవత అయిన అమ్మ. నేటి శాస్త్రజ్ఞులు కూడా ఏ పదార్థమైనా సరే, శక్తి రూపాంతరమేనని చెబుతున్నారు. నేడు మనం చూస్తున్న విజ్ఞాన శాస్త్రం ద్వారా కనిపెట్టిన వస్తుజాలం అంతా ఈ క్రియాశక్తి రూపాంతరమే.

ఇక తెలంగాణవాసుల జీవనాడి అయిన బతుకమ్మ పండుగలోని ప్రాశస్త్యం, వైజ్ఞానికత, శ్రీచక్రంతో పోల్చి తెలుసుకుందాం. దాదాపు 1000 సంవత్సరాల నుంచి బతుకమ్మ పండుగను తెలంగాణవాసులు ఘనంగా జరుపుకొంటున్నారు. బతుకమ్మ అమ్మవారి గ్రామీణ స్వరూపం. ప్రకృతితో మమేకమైన ప్రజల ఆరాధనా విధానం. ఒకే సరళరేఖ మీద లేని మూడు బిందువులను సరళరేఖా ఖండాలతో కలుపగా వచ్చే పటాన్ని త్రిభుజం, త్రికోణం అంటారు. ఇది ఒక సంవృత పటం. ఇదే విధానంలో బతుకమ్మను పూలతో పేరుస్తారు. శ్రీచక్రంలోని శీర్షాలు, రేఖాఖండాలు, భుజాలు ఇలా అన్నీ బతుకమ్మలో ఉంటాయి. శ్రీదేవే శ్రీచక్రం. జ్ఞానార్ణవం, నవావర్ణంలో ఉన్న శ్రీచక్రం ఆరాధన అందరికీ అవగతం కానేరదు. సకల చరాచర సృష్టికి మూలమైన దైవం అనేక రూపాలతో, నామాలతో ప్రజలందరూ కొలుస్తున్న అమ్మ తెలంగాణలో బతుకమ్మగా శ్రీచక్రాకృతిలోనే రూపుదిద్దుకుంటున్నది.

నవావర్ణంలోని ఒక్కో ఆవృతం, అందులోని రంగులు మానవ దేహంలోని షట్చక్రాలకు సూచిక. అదే విధంగా బతుకమ్మలో కూర్చిన పూలు, వాటి రంగులు ప్రకృతి మాత ఒసగిన దివ్యశక్తిపాత ఔషధాలు. ఒక్కో పువ్వూ ఒక్కో సైన్స్‌ లాబొరేటరి. బతుకమ్మ పూలల్లో నలభై రకాల ఔషధ గుణాలున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్రిమి సంహారకాలుగా పనిచేసే రసాయనాలు ఈ పూలలోని ఔషధగుణాల్లో ఉన్నాయని చెబుతారు వైద్యులు. వర్షాకాలం వానలతోపాటు అనారోగ్యాన్ని తెచ్చే సమయం. ఈ రోజుల్లో ప్రజలు అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా ప్రకృతి మనిషికి ఇచ్చే ఔషధాలే ఈ బతుకమ్మ పూలు.

తంగేడు, గునుగు, కట్ల, గుమ్మడి, బంతి, చేమంతి, నిద్ర గన్నేరు, మందారం వంటి పూలను కోసేటప్పుడు.. పేర్చేటప్పుడు ఈ పూలలో యాంటీ బయాటిక్స్‌గా పనిచేసే ఆల్కలాయిడ్స్‌ మానవదేహానికే కాదు, మనసుకు కూడా శక్తినిస్తాయి. గుమ్మడి ఆకులు యాంటీ బయాటిక్స్‌కు పెట్టింది పేరు..!! శ్రీ చక్ర ఆరాధన ద్వారా ఒక్కో ఆవరణం లోని దేవతా ఆవాహన ద్వారా లభించే దివ్య ఫలం బతుకమ్మను పేర్చి పూజించి నిమజ్జనం చేయడం ద్వారా కూడా చేకూరుతుంది. అతి సాధారణమైన మనుషులు కూడా హాయిగా అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందే సులభమైన సాధనా మార్గం బతుకమ్మ పండుగ..! తెలంగాణ ప్రాంతానికే ఆ అమ్మ ఇచ్చిన వరం…! తొమ్మిది రోజులు ఆడి పాడి ప్రకృతిలో నుంచి వచ్చిన బతుకమ్మను తిరిగి గంగమ్మలోనే నిమజ్జనం చేస్తారు. ఆత్మ కూడా అంతే. ప్రకృతి నుంచి వచ్చిన పాంచభౌతిక దేహం తిరిగి పంచభూతాలలోనే కలుస్తుంది. బతుకమ్మ అందుకు ప్రతీక..! ఔషధీగుణములు కలిగిన పూలు నదీ జలాలను శుద్ధి చేయడమే కాదు… పాంచభౌతిక దేహంలోని ఆత్మను శుద్ధి చేసుకోమని సూచిస్తాయి.

భారతీయ సంస్కృతి ప్రపంచానికి మార్గగామి. పండుగలు భారతీయ సంస్కృతికి జీవనాడులు. సామాజిక సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తూ.. ముందుతరాలకు చక్కని బాటను వేస్తాయి. ప్రతీ పండుగ వెనుక గొప్ప సైన్స్‌ దాగి ఉంటుంది. పండిత, పామరులను తరింపజేసే శాస్త్రం ఇమిడి ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల సౌభాగ్యం బతుకమ్మ తల్లి పూజ..! పూలలో ఒదిగి, బతుకమ్మగా ఎదిగి స్త్రీ శక్తి రహస్యం తెలిపి, ప్రకృతే దైవమని నిరూపించి, అద్వైతపు అంచులను తెలుపకనే తెలుపుతుంది బతుకునిచ్చే బతుకమ్మ తల్లి.

‘Divinity starts where there science ends’

(శాస్త్రసాంకేతిక ఎక్కడ ఆగిపోతుందో అక్కడి నుంచి దైవత్వం మొదలవుతుంది) అన్నారు స్వామి వివేకానందుడు. ఇది ఎంత నిజం! వైజ్ఞానికంగా మానవుడు ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగాడు. కానీ జనన మరణాలను తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. మహర్షులు, సాధకులు, శాస్త్రవేత్తలు ఆశ్చర్యపోయేంత అద్భుతాలు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు. ఇప్పటికీ, ఎప్పటికీ అభేద్యమైనది ఈ సృష్టి రహస్యం. అదే దైవం. ఇది తప్పుదోవ పట్టకుండా మనుష్యులను సరైన మార్గంలో నడిపే చర్నాకోల కూడా. అందరూ కలిసి సామూహికంగా పండుగలు చేసుకోవడం వల్ల ఒకరితో ఒకరికి సత్సంబంధాలు ఏర్పడటమే కాక, పరమత సహనం కూడా అలవడుతుంది. సామాజిక బాధ్యత పెరుగుతుంది. ఇదే వ్యక్తిత్వ వికాసమంటే..!

బతుకమ్మ పండుగ అందరూ కలసిమెలిసి ఆడిపాడి చేసుకునే పండుగ. దీని ద్వారా ఇరుగుపొరుగు మధ్య గొప్ప అనుబంధాలు, ఆత్మీయతలు పెంపొందుతాయి. చివరికి ఎవరికైనా కావలసింది ఆనందమే కదా..!! దానినే అనాహత చక్రం విప్పారడం అంటారు. అలాంటి పదాలేమీ తెలియాల్సిన అవసరం లేకుండా… బతుకమ్మ పండుగ హృదయ వైశాల్యాన్ని పెంచి స్నేహపూరిత వాతావరణం ఏర్పరుస్తుంది. ఉపాసకులు అమ్మను శ్రీ చక్రం ద్వారా ఆరాధించినా, గ్రామీణులు బతుకమ్మగా పూజించినా అమ్మ ప్రసన్నురాలే అవుతుంది.

అమ్మ దయ అపారం మరి..!!

బంగారు బతుకునిచ్చే బతుకమ్మ తల్లి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల వరాలవల్లి..! అనుగ్రహాలు అల్లి… ప్రకృతి నుంచి వచ్చి ప్రకృతిలోనే మమేకమై, మానవ మనుగడను, ఆత్మ, పరమాత్మ ఐక్యతను సులభంగా తెలియజేసే అద్వైతపు వల్లి..!

రమాదేవి కులకర్ణి

రచయిత్రి: మోటివేషనల్‌ స్పీకర్‌ హైదరాబాద్‌ , 8985613123

775858