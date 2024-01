January 20, 2024 / 11:48 AM IST

PCB : వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ త‌ర్వాత పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జ‌ట్టుకు వ‌రుస షాక్‌లు త‌గులుతున్నాయి. వీదేశీ కోచ్‌ల‌ను తొల‌గిండ‌చ‌డం, సెలెక్ట‌న్ క‌మిటీ స‌భ్యుల ఎంపిక‌పై వివాదం మ‌రువ‌క ముందే.. మ‌రో షాకింగ్ న్యూస్.పాకిస్థాన్ క్రికెట్‌ బోర్డు(PCB) చైర్మ‌న్ జ‌కా అష్ర‌ఫ్‌(Zaka Ashraf) రాజీనామా చేశాడు. ప‌ద‌వి చేప‌ట్టి ఏడాది కాక‌ముందే పీసీబీ మేనేజ్‌మెంట్ క‌మిటీ నుంచి అష్ర‌ఫ్ వైదొలిగాడు. పాక్ జ‌ట్టు వ‌రుస వైఫ‌ల్యాల నేప‌థ్యంలో అత‌డు ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకుంటున్న‌ట్టు తెలుస్తోంది. అయితే.. బోర్డుఅధ్య‌క్షుడిగా అష్ర‌ఫ్ ప‌నితీరుపై కొంద‌రు అసంతృప్తిగా ఉన్నార‌ని స‌మాచారం.

‘పాక్ క్రికెట్‌ను వృద్ధిలోకి తెద్దామ‌నుకున్నా. కానీ, ఆ విధంగా ప‌ని చేయ‌డం నాకు సాధ్యం కాలేదు. నా స్థానంలో ఎవ‌రిని నామినేట్ చేయాల‌నేది ప్ర‌ధాన మంత్రి అన్వ‌ర్ ఉల్ హ‌క్ క‌కార్(Anwar Ul Haq Kakar) నిర్ణ‌యం తీసుకుంటారు’ అని అష్ర‌ఫ్ తెలిపాడు.

