July 21, 2024 / 07:51 PM IST

Swiss Open : భార‌త టెన్నిస్ స్టార్ యుకీ బాంబ్రీ (Yuki Bhambri) మ‌రో ఏటీపీ టైటిల్ గెలుపొందాడు. ఆదివారం జ‌రిగిన‌ స్విస్ ఓపెన్ (Swiss Open) పురుషుల డ‌బుల్స్ ఫైన‌ల్లో బాంబ్రీ, అల్బ‌నో ఒలివెట్టీ జోడీ విజేత‌గా నిలిచింది. మ‌రోవైపు మాజీ నంబ‌ర్ 1 ర‌ఫెల్ నాద‌ల్‌ (Rafael Nadal)కు భంగ‌పాటు త‌ప్ప‌లేదు.

రెండేండ్ల త‌ర్వాత స్విస్ ఓపెన్ ఫైన‌ల్ ఆడిన ర‌ఫాను పోర్చ్‌గ‌ల్ కుర్రాడు నునో బెర్జెస్ (Nuno Berges) ఓడించాడు. రెండు సెట్లలో స్పెయిన్‌ను నిలువ‌రించిన బెర్జెస్ 6-3, 6-2తో విజ‌యం సాధించాడు. తొలి ఏటీపీ ఫైన‌ల్లోనే ఈ పోర్చుగ‌ల్ కెర‌టం టైటిల్ విజేత‌గా అవ‌రించ‌డం విశేషం. దాంతో, ఒలింపిక్స్ ముందు ఏటీపీ ట్రోఫీ గెల‌వాల‌నుకున్న నాద‌ల్‌ క‌ల క‌ల‌గానే మిగిలింది.

Just the 2nd Portuguese ATP title winner, @nunoborges97 topples Nadal 6-3 6-2 @NordeaOpen | #NordeaOpen pic.twitter.com/X5wClHonvb

The moment Borges will never forget ☺️



ఆదివారం హోరాహోరీగా సాగిన టైటిల్ పోరులో బాంబ్రీ ద్వ‌యం అద‌ర‌గొట్టింది. ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన ఫాబ్రిసె మార్టిన్, ఉగో హంబెర్ జంట‌ను చిత్తు చేసింది. మూడు సెట్ల మ్యాచ్‌లో 3-6తో తొలి సెట్ కోల్పోయిన బాంబ్రీ, అల్బ‌నోలు ప‌ట్టువిడ‌వ‌కుండా పోరాడారు.

YUKI BHAMBRI AND ALBANO OLIVETTI – CHAMPIONS🏆 AT ATP 250 GSTAAD

They triumphed over French duo Ugo Humbert and Fabrice Martin 3-6, 6-3, 10-6 in a thrilling super tiebreaker final

This marks @yukibhambri 3rd ATP title overall and his 2nd ATP title with @albano_olivetti… pic.twitter.com/w7w8pvbREO

— Indian Tennis Daily (ITD) (@IndTennisDaily) July 21, 2024