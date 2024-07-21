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Home Sports Yuki Bhmbri Pair Wins Swiss Open And Berges Stuns Nadal To Win Frist Title

Swiss Open | బాంబ్రీకి మూడో ఏటీపీ టైటిల్.. నాద‌ల్‌కు భంగ‌పాటు

Swiss Open : భార‌త టెన్నిస్ స్టార్ యుకీ బాంబ్రీ (Yuki Bhambri) మ‌రో ఏటీపీ టైటిల్ గెలుపొందాడు. స్విస్ ఓపెన్ (Swiss Open) డ‌బుల్స్ ఫైన‌ల్లో బాంబ్రీ, అల్బ‌నో ఒలివెట్టీ జోడీ విజేత‌గా నిలిచింది. మ‌రోవైపు మాజీ నంబ‌ర్ 1 ర‌ఫెల్ నాద‌ల్‌ (Rafael Nadal)కు భంగ‌పాటు త‌ప్ప‌లేదు.

Swiss Open | బాంబ్రీకి మూడో ఏటీపీ టైటిల్.. నాద‌ల్‌కు భంగ‌పాటు

Swiss Open : భార‌త టెన్నిస్ స్టార్ యుకీ బాంబ్రీ (Yuki Bhambri) మ‌రో ఏటీపీ టైటిల్ గెలుపొందాడు. ఆదివారం జ‌రిగిన‌ స్విస్ ఓపెన్ (Swiss Open) పురుషుల డ‌బుల్స్ ఫైన‌ల్లో బాంబ్రీ, అల్బ‌నో ఒలివెట్టీ జోడీ విజేత‌గా నిలిచింది. మ‌రోవైపు మాజీ నంబ‌ర్ 1 ర‌ఫెల్ నాద‌ల్‌ (Rafael Nadal)కు భంగ‌పాటు త‌ప్ప‌లేదు.

రెండేండ్ల త‌ర్వాత స్విస్ ఓపెన్ ఫైన‌ల్ ఆడిన ర‌ఫాను పోర్చ్‌గ‌ల్ కుర్రాడు నునో బెర్జెస్ (Nuno Berges) ఓడించాడు. రెండు సెట్లలో స్పెయిన్‌ను నిలువ‌రించిన బెర్జెస్ 6-3, 6-2తో విజ‌యం సాధించాడు. తొలి ఏటీపీ ఫైన‌ల్లోనే ఈ పోర్చుగ‌ల్ కెర‌టం టైటిల్ విజేత‌గా అవ‌రించ‌డం విశేషం. దాంతో, ఒలింపిక్స్ ముందు ఏటీపీ ట్రోఫీ గెల‌వాల‌నుకున్న నాద‌ల్‌ క‌ల క‌ల‌గానే మిగిలింది.


ఆదివారం హోరాహోరీగా సాగిన టైటిల్ పోరులో బాంబ్రీ ద్వ‌యం అద‌ర‌గొట్టింది. ఫ్రాన్స్‌కు చెందిన ఫాబ్రిసె మార్టిన్, ఉగో హంబెర్ జంట‌ను చిత్తు చేసింది. మూడు సెట్ల మ్యాచ్‌లో 3-6తో తొలి సెట్ కోల్పోయిన బాంబ్రీ, అల్బ‌నోలు ప‌ట్టువిడ‌వ‌కుండా పోరాడారు.


బాంబ్రీ, అల్బ‌నోలు వ‌రుస‌గా రెండు సెట్లలో ఆధిప‌త్యం చెలాయించారు.  6-3, 10-6తో గెలుపొంది ట్రోఫీని ముద్దాడారు. దాంతో, భార‌త యువ‌కెర‌టం బాంబ్రీ ఖాతాలో మూడో ఏటీపీ టైటిల్ చేరింది. అయితే.. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కూ అత‌డు అందుకున్న టైటిళ్లు కూడా 250 సిరీస్‌లోనే కావ‌డం విశేషం.

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