August 4, 2023 / 05:18 PM IST

Gukesh D : ప‌దిహేడేళ్ల భార‌త కుర్రాడు దొమ్మ‌రాజు గుకేశ్‌(Dommaraju Gukesh) సంచ‌ల‌నం సృష్టించాడు. అత్య‌ధిక ఫిడే రేటింగ్స్‌ (FIDE Ratings)తో చెస్ దిగ్గ‌జం విశ్వ‌నాథన్ ఆనంద్(Viswanathan Anand) 36 ఏళ్ల‌ రికార్డు బ‌ద్ద‌లు కొట్టాడు. మ‌న దేశంలోనే నంబ‌ర్ 1 చెస్ ప్లేయ‌ర్‌గా అవ‌త‌రించాడు. 1987 జ‌న‌వ‌రిలో ఆనంద్ 2,754.0 పాయింట్ల‌తో నంబ‌ర్ 1 చెస్ ఆట‌గాడిగా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో భాగంగా అజ‌ర్‌బైజాన్‌కు చెందిన ఇస్కంద‌రోవ్‌(Iskandarov)ను ఓడించిన గుకేశ్ 2,755.9 పాయిట్లు సాధించి ఆనంద్ రికార్డు బ్రేక్ చేశాడు.

‘ఈరోజు అద్భుత విజ‌యంతో గుకేశ్ లైవ్ రేటింగ్స్‌లో దిగ్గ‌జ ఆట‌గాడు విశ్వ‌నాథ‌న్ ఆనంద్ రికార్డు బ్రేక్ చేశాడు. ఫిడే రేటింగ్ జాబితా విడుద‌ల కావడానికి మ‌రో నెల స‌మ‌యం ఉంది. అయితే.. 17 ఏళ్ల గుకేశ్ త్వ‌ర‌లోనే అత్య‌ధిక రేటింగ్ పాయింట్లు ఉన్న భార‌త ఆట‌గాడిగా టాప్ -10లో చోటు ద‌క్కించుకుంటాడు’ అని అంత‌ర్జాతీయ చెస్ స‌మాఖ్య(International Chess Federation)ట్విట్ట‌ర్‌లో తెలిపింది.

Gukesh D won again today and has overcome Viswanathan Anand in live rating!

There is still almost a month till next official FIDE rating list on September 1, but it’s highly likely that 17-year-old will be making it to top 10 in the world as the highest-rated Indian player!… pic.twitter.com/n3I2JPLOJQ

— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 3, 2023