March 15, 2024 / 05:27 PM IST

Rishabh Pant | టీమిండియా యువ వికెట్‌ కీపర్‌ రిషభ్‌ పంత్‌ ఇటీవలే క్రికెట్‌లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చాడు. త్వరలో ప్రారంభం కానున్న ఐపీఎల్‌ -17వ సీజన్‌లో అతడు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో కలవనున్నాడు. సుమారు ఏడాదిన్నర తర్వాత తిరిగి క్రికెట్‌ ఆడబోతున్న పంత్‌.. ఓ ఆన్‌లైన్‌ షో లో ఇంగ్లండ్‌ మాజీ సారథి మైఖెల్‌ వాన్‌ను స్లెడ్జ్‌ చేశాడు. క్లబ్‌ ప్రేరీ ఫైర్‌ అనే షో లో ఆడమ్‌ గిల్‌క్రిస్ట్‌, మైఖేల్‌ వాన్‌లు పాల్గొన్న ఈ షోలో పంత్‌ను గిల్లీ (గిల్‌క్రిస్ట్‌) ఆసక్తికర ప్రశ్న అడిగాడు. ‘పంత్‌.. నేను నిన్ను ఈ ప్రశ్న అడిగేందుకు అత్యంత ఆసక్తి చూపుతున్నా. ఒకవేళ మైఖెల్‌ వాన్‌ను స్లెడ్జ్‌ చేయాలనుకుంటే నువ్వు ఎలా చేస్తావు..? అతడిని ఎలా ఔట్‌ చేస్తావు..?’ అని ప్రశ్నించాడు.

లైన్‌లోనే ఉన్న వాన్‌‌.. ‘ఏయ్‌.. ఎక్కువగా ఏమీ చెప్పకు..’ అని నవ్వుతూ చెప్పాడు. అప్పుడు పంత్‌ స్పందిస్తూ.. ‘నువ్వు క్రికెట్‌ ఆడటం కంటే సోషల్‌ మీడియా మీద ఎక్కువ ఫోకస్‌ చేస్తున్నావు అని స్లెడ్జ్‌ చేస్తా..’ అని చెప్పాడు. దీంతో గిల్లీ, వాన్‌లు పడీ పడీ నవ్వారు. పంత్‌ అలా చెప్పిన తర్వాత గిల్లీ కూడా.. ‘అవును. నువ్వు చెప్పింది అక్షరాలా నిజం’ అని చెప్పుకొచ్చాడు. పంత్‌ చెప్పినట్టు వాన్‌.. తరుచూ సోషల్‌ మీడియాలో ఏదో ఒక సెన్సేషన్‌ కామెంట్‌తో అభిమానులను అలరిస్తుంటాడు. ఇక భారత మాజీ ఓపెనర్‌ వసీం జాఫర్‌, మైఖెల్‌ వాన్‌ మధ్య జరిగే ట్విటర్‌ డిబేట్‌ అత్యంత ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.

🔥 HE’S BACK 🔥

Rishabh Pant 🇮🇳 is the special guest on the show 📺 this week so Gilly asked him how he would SLEDGE 💬 them if they played against each other & you WON’T BELIEVE what he says to Vaughany 😂

Watch the full episode now –https://t.co/hXxuptYj0A

— Club Prairie Fire (@clubprairiefire) March 14, 2024