WPL 2024 | ముంబైని ఆదుకున్న మిడిలార్డర్‌.. యూపీ ముందు ఊరించే లక్ష్యం

WPL 2024, UP vs MI | ప్లేఆఫ్స్‌ ఆశలు సజీవంగా ఉంచుకోవాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ మిడిలార్డర్‌ రాణించడంతో యూపీ వారియర్స్‌ ఎదుట మోస్తారు లక్ష్యాన్ని నిలిపింది. నటాలీ సీవర్‌ (31 బంతుల్లో 45, 8 ఫోర్లు), కెప్టెన్‌ హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ (30 బంతుల్లో 33, 3 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌), అమెలియా కెర్‌ (23 బంతుల్లో 39, 6 ఫోర్లు) రాణించడంతో ఆ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 160 పరుగులు చేసింది. యూపీ బౌలర్లలో చమారి ఆటపట్టు రెండు వికెట్లు తీయగా రాజేశ్వరి గైక్వాడ్‌, దీప్తి శర్మ, సైమా ఠాకూర్‌లు తలా ఓ వికెట్‌ పడగొట్టారు.

టాస్‌ గెలిచి ఫస్ట్‌ బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన ముంబై.. నాలుగు ఓవర్లకే ఓపెనర్ల వికెట్లను కోల్పోయింది. ఇన్నింగ్స్‌ తొలి బంతికే ఫోర్‌ కొట్టిన యస్తికా భాటియా (9)తో పాటు 3 బంతుల్లో 4 పరుగులే చేసిన హేలీ మాథ్యూస్‌ను చమారి ఆటపట్టు పెవిలియన్‌కు పంపింది. 17 రన్స్‌కే రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన ముంబైని ఆల్‌రౌండర్‌ నటాలీ సీవర్‌ బ్రంట్, హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌లు ఆదుకున్నారు. ఈ ఇద్దరూ మూడో వికెట్‌కు 59 పరుగులు జోడించారు.

వేగంగా ఆడిన సీవర్‌.. అర్థసెంచరీకి ఐదు పరుగుల దూరంలో ఉండగా రాజేశ్వరి గైక్వాడ్‌ వేసిన 12వ ఓవర్లో రెండో బంతికి క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ అయింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన అమెలియా కెర్‌తో కలిసి నాలుగో వికెట్‌కు 28 రన్స్ జోడించిన హర్మన్‌ను సైమా ఠాకూర్‌ బౌల్డ్‌ చేసింది. అమన్‌జ్యోత్‌ కౌర్‌ (7) నిరాశపరచగా సజన (14 బంతుల్లో 22 నాటౌట్‌, 4 ఫోర్లు) ఆఖర్లో దూకుడుగా ఆడింది.

