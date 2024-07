Sanju Samson | పాపం సంజూ.. ప్రతిసారీ అతడే బలిపశువు కావాలా? బీసీసీఐపై మాజీ క్రికెటర్‌ ఆగ్రహం

July 19, 2024 / 06:32 PM IST

Sanju Samson | త్వరలో శ్రీలంకతో జరుగబోయే వన్డే సిరీస్‌లో భాగంగా ఆలిండియా సెలక్షన్‌ కమిటీ గురువారం ఎంపికచేసిన జట్టులో వికెట్‌ కీపర్ బ్యాటర్‌ సంజూ శాంసన్‌ పేరు లేకపోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బీసీసీఐ ప్రతిసారీ సంజూను ఎందుకు బలిపశువును చేస్తున్నదని టీమ్‌ఇండియా ఫ్యాన్స్‌ ప్రశ్నిస్తున్నారు. భారత్‌ చివరగా ఆడిన వన్డే మ్యాచ్‌లో సంజూ సెంచరీ చేసినా.. జింబాబ్వే టూర్లో చివరి రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడి రాణించినా సెలక్టర్లు మాత్రం రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌ సారథికి మొండిచేయి చూపడంపై భారత మాజీ క్రికెటర్‌ దొడ్డ గణేష్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. సంజూను కాదని శివమ్‌ దూబె, రియాన్‌ పరాగ్‌కు అవకాశమివ్వడంపై ఆయన మండిపడుతున్నాడు.

ఈ మేరకు దొడ్డ గణేశ్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందిస్తూ.. ‘వన్డేలలో సంజూ శాంసన్‌ స్థానంలో సెలక్టర్లు శివమ్‌ దూబెకు అవకాశమివ్వడం దారుణమైన నిర్ణయం. పాపం, భారత్‌ ఆఖరిగా ఆడిన వన్డే మ్యాచ్‌లో సంజూ సెంచరీ చేసినా అతడికి ఉద్వాసన తప్పలేదు. ప్రతిసారీ అతడే ఎందుకు బలిపశువు అవుతున్నాడు? ‘ అని ట్వీట్‌ చేశాడు. గతేడాది డిసెంబర్‌లో దక్షిణాఫ్రికాతో పార్ల్‌ వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేలో సంజూ.. 114 బంతుల్లో 108 పరుగులు చేశాడు. జింబాబ్వేతో చివరి టీ20లో 58 పరుగులు చేసి భారత జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు.

Shivam Dube in place of Sanju Samson in the ODIs is ridiculous. Poor Sanju scored a century in his last series against SA. Why him always? My heart goes out to this young man #SLvIND

ఇదిలాఉండగా శాంసన్‌కు జట్టులో చోటు లేకపోవడంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత శశిథరూర్‌ కూడా ఘాటుగానే స్పందించాడు. సంజూతో పాటు జింబాబ్వే సిరీస్‌లో సుడిగాలి శతకం బాదిన యువ ఆటగాడు అభిషేక్‌ శర్మకు టీ20 జట్టులో చోటు లేకపోవడంపై ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ చేసిన ట్వీట్‌ హాట్‌ టాపిక్‌ అయింది.

Interesting squad selection for India’s tour of Sri Lanka later this month. @IamSanjuSamson, who hit a century in his last ODI, has not been picked for ODIs, while @IamAbhiSharma4, who hit a T20I century in the #INDvZIM series, has not been picked at all. Rarely has success in… pic.twitter.com/PJU5JxSOx2

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 18, 2024