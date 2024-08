August 12, 2024 / 07:05 PM IST

Roy Benjamin : పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో అమెరికా అథ్లెట్ రాయ్ బెంజ‌మిన్ (Roy Benjamin) రెండు ప‌సిడి ప‌త‌కాలతో మెరిశాడు. చిరుత‌లా ప‌రుగెత్తే రాయ్ 400 మీట‌ర్ల హ‌ర్డిల్స్‌. పురుషుల 4×400 మీట‌ర్ల రేలేలో స్వ‌ర్ణం కొల్ల‌గొట్టాడు. విశ్వ క్రీడ‌ల్లో అత‌డు ప‌త‌కం గెల‌వగానే అమెరికావాళ్లే కాకుండా వెస్టిండీస్ ప్ర‌జ‌లు కూడా సంబురాలు చేసుకున్నారు.

అలా ఎందుకంటే.. ట్రాక్ మీద అత‌డి వేగం చూసి షాకైన అంద‌రికీ తెలియ‌ని విష‌యం ఒక‌టుంది. రాయ్ ఓ దిగ్గ‌జ క్రికెట‌ర్ కుమారుడు. వెస్టిండీస్ మాజీ ఆట‌గాడైన విన్స్‌ట‌న్ బెంజ‌మిన్ (Winston Benjamin) వార‌సుడు రాయ్.తండ్రి అడుగుజాడ‌ల్లో నడువ‌కుండా రాయ్ అథ్లెటిక్స్‌ను కెరీర్‌గా ఎందుకు ఎంచుకున్నా వ‌చ్చాడు? అనేది తెలియాలంటే అత‌డి క‌థ పూర్తిగా చ‌ద‌వాల్సిందే.

KING BEN 👑

Rai Benjamin got his gold in the 400 hurdles with a 46.46 at #Paris2024 🇺🇸#ParisOlympics pic.twitter.com/wsDIhN2IOU

— USATF (@usatf) August 9, 2024