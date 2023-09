September 12, 2023 / 07:35 PM IST

Asia Cup 2023 : ఆసియా క‌ప్ సూప‌ర్ 4 మ్యాచ్‌లో డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ శ్రీ‌లంక స్పిన్ ఉచ్చుతో భార‌త్‌ను దెబ్బ‌కొట్టింది. దాంతో ఇండియా 213 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(53) టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు. కేఎల్ రాహుల్(39), ఇషాన్ కిష‌న్(33) మాత్ర‌మే రాణించారు. లంక యువ స్పిన్న‌ర్ దునిత్ వెల్ల‌లాగే(Dunith Wellalage) 5 వికెట్ల‌తో అద‌ర‌గొట్టాడు. చ‌రిత అస‌లంక కూడా 4 వికెట్ల‌తో విజృంభించాడు.

ఒక‌ద‌శ‌లో స్కోర్ 200 దాటుతుందా? లేదా? అనిపించింది. అయితే.. అక్షర్ పటేల్(26) మ‌హ‌మ్మ‌ద్ సిరాజ్‌(5 నాటౌట్)తో క‌లిసి చివ‌రి వికెట్‌కు విలువైన 26 ర‌న్స్ జోడించాడు. 49వ ఓవ‌ర్ మొద‌టి బంతికి భారీ షాట్ ఆడిన అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ బౌండ‌రీ వ‌ద్ద స‌మ‌ర‌విక్ర‌మ చేతికి చిక్కాడు. దాంతో భార‌త్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది.

☝️ Rohit Sharma

☝️ Shubman Gill

☝️ Virat Kohli

☝️ KL Rahul

☝️ Hardik Pandya

What a spell from Dunith Wellalage! He becomes the youngest Sri Lankan to take a five-wicket haul in men’s ODIs 🔥 #SLvIND LIVE 👉 https://t.co/yjh54eDXBm#AsiaCup2023 pic.twitter.com/edkzHuMzQW

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 12, 2023