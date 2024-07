MS Dhoni | కుటుంబసమేతంగా అనంత్‌ అంబానీ పెళ్లికి ధోనీ.. డ్రెస్‌ అదుర్స్‌.. Video

July 12, 2024 / 06:52 PM IST

MS Dhoni : ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, రియల్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముకేశ్‌ అంబానీ (Mukesh Ambani) చిన్న కుమారుడు అనంత్‌ అంబానీ (Anant Ambani) వివాహం అంగరంగవైభవంగా జరుగుతోంది. కాసేపట్లో వధువు రాధికా మర్చంట్‌ (Radhika Marchant) ను ఆయన వివాహం చేసుకోబోతున్నారు. ఈ వివాహ వేడుకను తిలకించేందుకు సినీ, రాజకీయ, క్రీడా రంగ ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

భారత క్రికెట్‌ జట్టు మాజీ కెప్టెన్‌, మిస్టర్‌ కూల్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని (Mahendra Singh Dhoni) తన సతీమణి సాక్షి (Sakshi), కుమార్తె జీవా (Ziva) తో కలిసి ముంబైలోని ‘జియో వరల్డ్‌ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌ ( Jio World Convention Centre)’ కు వచ్చారు. బంగారు వర్ణం సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ఆయన అదుర్స్‌ అనిపించారు. ఆయన సతీమణి సాక్షి చిలుకపచ్చ రంగు డ్రెస్‌లో, కుమార్తె పసుపు రంగులో డ్రెస్‌లో మెరిశారు.

#WATCH | Cricketer Mahendra Singh Dhoni along with his wife Sakshi and daughter Ziva arrive for Anant Ambani-Radhika Merchant wedding at Jio World Convention Centre in Mumbai pic.twitter.com/cge6jyNwdO

— ANI (@ANI) July 12, 2024