IPL 2023 : ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ 172 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌట్ అయింది. కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(51), అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ (54) మాత్ర‌మే అర్ధ శ‌త‌కాల‌తో రాణించారు. ఓపెన‌ర్ పృథ్వీ షా(15), రోవ్‌మ‌న్ పావెల్(4), ల‌లిత్ యాద‌వ్(2) స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే వెనుదిరిగారు. ఆ త‌ర్వాత వార్న‌ర్, అక్ష‌ర్ ధాటిగా ఆడ‌డంతో ఢిల్లీ 170 ప్ల‌స్ స్కోర్ చేయ‌గ‌లిగింది. రిలే మెరిడిత్ ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్‌లో అన్రిజ్ నార్జ్(5) ఔట‌య్యాడు. మూడో బంతికి బౌండ‌రీ కొట్టిన అత‌ను నాలుగో బంతికి బౌల్డ్ అయ్యాడు. దాంతో ఢిల్లీ 172 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌట్ అయింది. ముంబై బౌల‌ర్ల‌లో జాస‌న్ బెహ్రెండార్ఫ్, పీయూష్ చావ్లా మూడేసి వికెట్లు తీశారు. రిలే మెరిడిత్ రెండు, హృతిక్ షోకీన్ ఒక వికెట్ తీశారు.

