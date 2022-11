November 5, 2022 / 10:52 AM IST

హైద‌రాబాద్: మేటి క్రికెట్ విరాట్ కోహ్లీ 34వ పుట్టిన రోజు ఇవాళ‌. స్టార్ క్రికెట‌ర్ బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా శుభాకాంక్ష‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం ఆస్ట్రేలియాలో జ‌రుగుతున్న టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో కోహ్లీ ఆడుతున్నాడు. ఇటీవ‌ల పాకిస్థాన్‌పై ఆడిన అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌తో కోహ్లీ మ‌రోసారి త‌న స‌త్తా చాటాడు. టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌, ఆధునిక క్రికెట‌ర్ల‌లో ఉత్త‌మ బ్యాట‌ర్‌కు బ‌ర్త్‌డే విషెస్ చెబుతున్న‌ట్లు బీసీసీఐ ఇవాళ ఓ ట్వీట్ చేసింది. విరాట్ కోహ్లీ ఇప్ప‌టికే 477 అంత‌ర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు ఆడార‌ని, ఆ మ్యాచ్‌ల్లో 24,350 అంత‌ర్జాతీయ ర‌న్స్ స్కోర్ చేశార‌ని బీసీసీఐ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపింది. 2011లో ఐసీసీ వ‌న్డే వ‌రల్డ్‌క‌ప్ గెలిచిన బృందంలో కోహ్లీ ఉన్నాడ‌ని, 2013లో ఐసీసీ చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ నెగ్గిన జ‌ట్టులోనూ కోహ్లీ ఉన్న‌ట్లు బీసీసీఐ త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపింది.

