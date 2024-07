July 24, 2024 / 06:35 PM IST

Virat Kohli | వచ్చే ఏడాది పాకిస్థాన్‌ ఆతిథ్యమివ్వనున్న ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో భారత్‌ పాల్గొంటుందా? లేదా? అన్న అనుమానాలు కొనసాగుతుండగానే పాక్‌ మాజీ క్రికెటర్లు మాత్రం భారత జట్టు తమ దేశానికి రావాలని కోరుతున్నారు. భద్రతపరంగా బారత జట్టుకు పాక్‌లో ఎలాంటి ఢోకా ఉండదని పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్ బోర్డు (పీసీబీ)తో పాటు వాళ్లూ హామీ ఇస్తున్నారు. తాజాగా పాక్ మాజీ సారథి యూనిస్‌ ఖాన్‌ సైతం ఇదే విజ్ఞప్తి చేశాడు. అయితే ఖాన్‌ ఆశ్చర్యకరంగా టీమ్‌ఇండియాతో పాటు విరాట్‌ కోహ్లీకి స్పెషల్‌ రిక్వెస్ట్‌ చేశాడు. కోహ్లీ తప్పకుండా పాకిస్థాన్‌కు వచ్చి ఇక్కడ ఆడాలని అన్నాడు.

యూనిస్‌ ఖాన్‌ న్యూస్‌ 24 స్పోర్ట్స్‌తో మాట్లాడుతూ.. ‘చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ ఆడేందుకు కోహ్లీ పాకిస్థాన్‌కు రావాలి. కోహ్లీ వస్తే అతడి ఆట చూడాలని పాక్‌లో చాలా మంది అభిమానులతో పాటు నేనూ కోరుకుంటున్నా. కోహ్లీ కెరీర్‌లో కొత్తగా సాధించాల్సిందేమీ లేదు. కానీ అతడు ఇంతవరకూ పాకిస్థాన్‌లో ఆడలేదు. ఇక్కడ అతడు నిరూపించుకోలేదు. అందుకు చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ గొప్ప అవకాశం..’ అని చెప్పాడు.

కోహ్లీ అండర్‌ 19 జట్టులో సభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు 2006లో పాకిస్థాన్‌ పర్యటనకు వెళ్లాడు. కానీ సీనియర్‌ జట్టులోకి వచ్చాక అతడికి ఆ అవకాశం రాలేదు. 2008 తర్వాత భారత్‌ పాకిస్థాన్‌లో పర్యటించలేదు. 2012 అనంతరం ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లు జరగడం లేదు. పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్‌ ఆడాల్సి వస్తే ఐసీసీ టోర్నీలలో మినహా కోహ్లీతో పాటు భారత జట్టుకూ అవకాశమే లేదు.

Younis Khan said “Virat Kohli should come to Pakistan for the 2025 Champions Trophy, it’s our wish too. I think the only thing left in Kohli’s career is to tour Pakistan and perform in Pakistan” 🇮🇳🇵🇰🔥🔥

[via News24 Sports] pic.twitter.com/MdBGZafhsX

— Farid Khan (@_FaridKhan) July 24, 2024