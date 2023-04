April 20, 2023 / 06:21 PM IST

Virat Kohli : గ‌త ఏడాది ఫామ్ అందుకున్న విరాట్‌ కోహ్లీ(Virat Kohli) ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (IPL) 16వ సీజ‌న్‌లో దంచి కొడుతున్నాడు. ఐపీఎల్ అంటే చాలు.. శివాలెత్తిపోయే ఈ ఛేజ్ మాస్ట‌ర్ మ‌రో రికార్డు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. 600 ఫోర్లు బాదిన మూడో క్రికెట‌ర్‌గా గుర్తింపు సాధించాడు. పంజాబ్ కింగ్స్‌పై కోహ్లీ 5 బౌండ‌రీలు కొట్టాడు. దాంతో, ఆరొంద‌ల ఫోర్లు క్ల‌బ్‌లో చేరాడు.

కోహ్లీ 229 మ్యాచుల్లో 603 బౌండ‌రీలు సాధించాడు. ఈ లీగ్‌లో అత్య‌ధిక ఫోర్లు కొట్టింది ఎవరో తెలుసా.. పంజాబ్ కింగ్స్ కెప్టెన్‌ శిఖ‌ర్ ధావ‌న్(Shikhar Dhawan). అత‌ను 730 బౌండ‌రీలతో అగ్ర‌స్థానంలో ఉన్నాడు. గ‌బ్బ‌ర్ 210 మ్యాచుల్లో ఈ ఫీట్‌కు చేరువ‌య్యాడు. ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(David Warner) 608 ఫోర్ల‌తో రెండో స్థానంలో కొన‌సాగుతున్నాడు.

