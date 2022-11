November 18, 2022 / 09:49 PM IST

ఫిఫా వరల్డ్ కప్ రెండు రోజుల్లో ఖతర్‌లో ప్రారంభం కానుంది. దాంతో ఎక్కడ చూసినా ఫుట్‌బాల్‌ ఫీవర్ మొదలైంది. వరల్డ్‌కప్‌లో పాల్గొనే జట్లు ప్రాక్టీస్‌లో వేగం పెంచాయి. అయితే, నెదర్లాండ్స్ ఫుట్‌బాల్‌ టీమ్ మాత్రం తమ ట్రైనింగ్ సెషన్‌కు వలస కార్మికులను ఆహ్వానించింది. ఆ వీడియో ప్రస్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అవుతోంది.

వాళ్లంతా ఖతర్‌లో వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్‌లు జరగనున్న స్టేడియం నిర్మాణంలో పాలుపంచుకున్న వలస కూలీలు. స్టేడియానికి కొత్త హంగులు అద్దడం కోసం వీళ్లు గంటల కొద్దీ కష్టపడ్డారు. వలస కూలీల శ్రమకి గుర్తింపుగా నెదర్లాండ్స్‌ ఫుట్‌బాల్ టీమ్ వాళ్లను తమ ప్రాక్టీస్ సెషన్‌కి పిలిచింది. అంతేకాదు వాళ్లతో కలిసి నెదర్లాండ్స్ ఆటగాళ్లు సరదాగా ఫుట్‌బాల్ ఆడారు.

The Dutch National Team invited migrant workers who helped building the World Cup stadiums to attend their training session and to play football together. 🧡 pic.twitter.com/kvGor8LJlW

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) November 17, 2022