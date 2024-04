April 16, 2024 / 05:59 PM IST

Dinesh Karthik : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో దినేశ్ కార్తిక్(Dinesh Karthik) కుర్రాడిలా చెల‌రేగిపోతున్నాడు. ఏడాదంతా కామెంట‌రీతో బిజీగా ఉండే కార్తిక్.. ఐపీఎల్‌లో చిచ్చ‌ర‌పిడుగ‌ల్లే చెల‌రేగిపోతున్నాడు. క‌ష్ట స‌మ‌యాల్లో ‘నేనున్నంటూ’ రాయ‌ల్ చాలెంజర్స్ బెంగ‌ళూరు(Royal Challengers Bengaluru)కు కొండంత భ‌రోసానిస్తున్నాడు. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌(Sun Risers Hyderabad)పై కార్తిక్ విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్ చూసిన మాజీలంతా అత‌డికి టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ బృందంలో చోటివ్వాల‌ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వికెట్ కీప‌ర్‌గా, ఫినిష‌ర్‌గా ప‌నికొస్తాడ‌ని కార్తిక్‌కు మ‌ద్ద‌తు తెలుపుతున్నారు.

అయితే.. ఇర్ఫాన్ ప‌ఠాన్, వ‌సీం జాఫ‌ర్‌లు మాత్రం కార్తిక్‌కు చాన్స్ ఉండ‌క‌పోవ‌చ్చ‌ని తేల్చేస్తున్నారు. అత‌డి కంటే రిష‌భ్ పంత్(Rishabh Pant), సంజూ శాంస‌న్‌(Sanju Samson)లు ముందువ‌రుస‌లో ఉన్నార‌ని చెప్తున్నారు. అయితే.. రెండేండ్ల క్రితం కూడా కార్తిక్ మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో సెలెక్ట‌ర్ల మ‌న‌సు గెలిచాడు. 2022లో ఆస్ట్రేలియా ఆతిథ్య‌మిచ్చిన పొట్టి వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో ఆడినా.. ఫినిష‌ర్‌గా కార్తిక్ దారుణంగా విఫ‌ల‌మ‌య్యాడు. దాంతో, మ‌ళ్లీ కార్తిక్‌పై న‌మ్మ‌కం ఉంచాలా? వ‌ద్దా? అనేది అజిత్ అగార్క‌ర్(Ajith Agarkar) నేతృత్వంలోని సెలెక్ష‌న్ క‌మిటీకి పెద్ద ప్ర‌శ్న‌గా మారింది.

WHAT did we just witness! 5️⃣4️⃣9️⃣ runs scored in an IPL match. 🤯

A little luck and the result could have been different for us. Overall, an amazing fight and we’re proud of the boys for their effort with the bat! 🙌#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2024 #RCBvSRH pic.twitter.com/qmdXwDIMzZ

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 15, 2024