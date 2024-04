April 20, 2024 / 07:17 PM IST

Vinesh Phogat : కామ‌న్‌వెల్త్, ఆసియా క్రీడ‌ల్లో ప‌త‌కాలతో మెరిసిన భార‌త స్టార్ రెజ్ల‌ర్ వినేష్ ఫోగట్(Vinesh Phogat) త‌న ప‌వ‌ర్ చూపించింది. ఆసియా ఒలింపిక్స్ క్వాలిఫ‌య‌ర్‌(Asian Olympics Qualifier)లో ఉడుం ప‌ట్టుతో చెల‌రేగి ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్(Paris Olympics 2024) బెర్తు ద‌క్కించుకుంది. 50 కిలోల విభాగంలో ఆమె విశ్వ‌క్రీడ‌ల‌కు క్వాలిపై అయింది. దాంతో, వ‌రుస‌గా మూడోసారి ఒలింపిక్స్ బెర్తు ద‌క్కించుకున్న భార‌త మ‌హిళా రెజ్ల‌ర్‌గా చ‌రిత్ర సృష్టించింది.

శ‌నివారం జ‌రిగిన పోటీలో క‌జ‌కిస్థాన్‌కు చెందిన లారా గ‌నికిజీని ఫోగ‌ట్ చిత్తుగా ఓడించింది. సాంకేతికంగా లారాపై పైచేయి సాధించి 10-0తో గెలుపొంది విశ్వ‌క్రీడ‌ల‌కు అర్హ‌త‌ సాధించింది. త‌ర్వాతి రౌండ్‌లో భార‌త రెజ్ల‌ర్ ఉజ్బెకిస్థాన్‌కు చెందిన అక్తెంగె కీనింజ‌వ‌తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.

News Flash: Vinesh Phogat gets Quota 😍

Vinesh beats Kazakh grappler 10-0 in Semis of Asian Wrestling Olympic Qualifiers at Bishkek to secure Quota place for India in 50kg category #WrestleBishkek pic.twitter.com/dSmV4VR85U

