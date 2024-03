March 11, 2024 / 12:44 PM IST

Ranji Trophy 2024 : వాంఖ‌డే స్టేడియంలో హోరాహోరీగా సాగుతున్న‌ రంజీ ఫైన‌ల్లో ముంబై(Mumbai) జ‌ట్టు ప‌ట్టుబిగిస్తోంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆల్‌రౌండర్‌ శార్దుల్‌ ఠాకూర్‌(75) హాఫ్ సెంచ‌రీతో ప‌రువు కాపాడ‌గా.. అనంత‌రం బౌల‌ర్లు నిప్పులు చెరిగారు. ధ‌వ‌ల్ కుల‌క‌ర్ణి, శామ్స్ ములానీ విజృంభ‌ణ‌తో విదర్భ(Vidarbha) జ‌ట్టు 105 పరుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. దాంతో, ముంబైకి 119 ప‌రుగుల ఆధిక్యం ల‌భించింది. రెండో రోజు కీల‌క‌మైన మూడు వికెట్లు తీసిన ముంబై బౌల‌ర్లు రెండో రోజు విద‌ర్భ ఆట‌గాళ్ల‌ను బెంబేలెత్తించారు.

ఆట మొద‌లైన కాసేప‌టికే తైడేను ఔట్ చేసిన కుల‌క‌ర్ణి ప్ర‌త్య‌ర్థిని క‌ష్టాల్లోకి నెట్టాడు. ఆ త‌ర్వాత ఆదిత్య థాక‌రే(19), య‌శ్ రాథోడ్(27)లు జ‌ట్టును ఆదుకునే ప్ర‌య‌త్నం చేయ‌గా.. థాక్రేను ఔట్ చేసిన శామ్స్ ములానీ ముంబైకి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఆ త‌ర్వాత త‌నుష్ కొటియ‌న్ టెయిలెండ‌ర్ల ప‌నిప‌ట్ట‌డంతో విద‌ర్భ లంచ్ స‌మ‌యానికే చాప‌చుట్టేసింది. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ముంబై బ్యాట‌ర్లు చెల‌రేగి ఆడితే విద‌ర్భ‌కు క‌ష్ట‌కాల‌మే.

