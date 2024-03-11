Apps:
Follow us on:
Home Sports Vidarbha All Out For 105 Mumbai Gest 119 Run Lead

Ranji Trophy 2024 | ఫైన‌ల్లో వంద‌కే విద‌ర్భ ఆలౌట్.. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ముంబైకి భారీ ఆధిక్యం

Ranji Trophy 2024 : వాంఖ‌డే స్టేడియంలో హోరాహోరీగా సాగుతున్న‌ రంజీ ఫైన‌ల్లో ముంబై(Mumbai) జ‌ట్టు ప‌ట్టుబిగిస్తోంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆల్‌రౌండర్‌ శార్దుల్‌ ఠాకూర్‌(75) హాఫ్ సెంచ‌రీతో ప‌రువు కాపాడ‌గా.. అనంత‌రం బౌల‌ర్లు నిప్పులు చెరిగారు. ధ‌వ‌ల్ కుల‌క‌ర్ణి, శామ్స్ ములానీ విజృంభ‌ణ‌తో...

Ranji Trophy 2024 | ఫైన‌ల్లో వంద‌కే విద‌ర్భ ఆలౌట్.. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ముంబైకి భారీ ఆధిక్యం

Ranji Trophy 2024 : వాంఖ‌డే స్టేడియంలో హోరాహోరీగా సాగుతున్న‌ రంజీ ఫైన‌ల్లో ముంబై(Mumbai) జ‌ట్టు ప‌ట్టుబిగిస్తోంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆల్‌రౌండర్‌ శార్దుల్‌ ఠాకూర్‌(75) హాఫ్ సెంచ‌రీతో ప‌రువు కాపాడ‌గా.. అనంత‌రం బౌల‌ర్లు నిప్పులు చెరిగారు. ధ‌వ‌ల్ కుల‌క‌ర్ణి, శామ్స్ ములానీ విజృంభ‌ణ‌తో విదర్భ(Vidarbha) జ‌ట్టు 105 పరుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. దాంతో, ముంబైకి 119 ప‌రుగుల ఆధిక్యం ల‌భించింది. రెండో రోజు కీల‌క‌మైన మూడు వికెట్లు తీసిన ముంబై బౌల‌ర్లు రెండో రోజు విద‌ర్భ ఆట‌గాళ్ల‌ను బెంబేలెత్తించారు.

ఆట మొద‌లైన కాసేప‌టికే తైడేను ఔట్ చేసిన కుల‌క‌ర్ణి ప్ర‌త్య‌ర్థిని క‌ష్టాల్లోకి నెట్టాడు. ఆ త‌ర్వాత ఆదిత్య థాక‌రే(19), య‌శ్ రాథోడ్(27)లు జ‌ట్టును ఆదుకునే ప్ర‌య‌త్నం చేయ‌గా.. థాక్రేను ఔట్ చేసిన శామ్స్ ములానీ ముంబైకి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ఆ త‌ర్వాత త‌నుష్ కొటియ‌న్ టెయిలెండ‌ర్ల ప‌నిప‌ట్ట‌డంతో విద‌ర్భ లంచ్ స‌మ‌యానికే చాప‌చుట్టేసింది. ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో ముంబై బ్యాట‌ర్లు చెల‌రేగి ఆడితే విద‌ర్భ‌కు క‌ష్ట‌కాల‌మే.

వాంఖడే స్టేడియం జ‌రుగుతున్న ఫైన‌ల్లో ముంబై తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో త‌డ‌బడింది. టాపార్డ‌ర్‌లో ఓపెన‌ర్ పృథ్వీ షా(46) ఒక్క‌డే ఫర్వాలేద‌నిపించగా.. కెప్టెన్ అజింక్యా ర‌హానే(7), శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌(7) స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే వెనుదిరిగారు. క‌ష్టాల్లో ప‌డ్డ జ‌ట్టును శార్థూల్ (75) వీరోచిత‌ హాఫ్ సెంచ‌రీతో ఒడ్డును ప‌డేశాడు. దాంతో, ముంబై 224 పరుగులకు ఆలౌటైంది. య‌శ్ ఠాకూర్, హర్ష్ దూబేలు చెరో మూడు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

ఇవి కూడా చ‌ద‌వండి

Read Today's Latest Sports News and Telugu News

RELATED ARTICLES

తాజా వార్తలు

ట్రెండింగ్ వార్తలు