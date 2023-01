January 4, 2023 / 01:06 PM IST

ముంబై: శ్రీలంక‌తో జ‌రిగిన తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో ఇండియ‌న్ బౌల‌ర్ ఉమ్రాన్ మాలిక్ త‌న వేగంతో దుమ్మురేపాడు. వాంఖ‌డే స్టేడియంలో క‌ళ్లు చెదిరే స్పీడ్‌తో బౌలింగ్ చేసి లంక క్రికెట్ల‌ర‌ను ముప్పుతిప్ప‌లు పెట్టాడు. గంట‌కు 155కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో ఉమ్రాన్ బౌల్ చేసి.. లంక కెప్టెన్ శ‌న‌క‌ను ఔట్ చేశాడు. 27 బంతుల్లో 45 ర‌న్స్‌తో టార్గెట్ దిశ‌గా వెళ్తున్న శ‌న‌క ఆ వేగానికి త‌న వికెట్‌ను స‌మ‌ర్పించుకున్నాడు. ఓ ఇండియ‌న్ బౌల‌ర్ టీ20ల్లో 155 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో బౌల్ చేయ‌డం ఇది తొలిసారి. ఇండియ‌న్ టీ20ల్లో ఫాస్టెస్ట్ డెలివ‌రీగా రికార్డు అయ్యింది. ఈ మ్యాచ్లో అస‌లంక వికెట్‌ను కూడా తీసి జ‌ట్టు విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడత‌ను.

The fastest delivery by an Indian bowler. 155 Km/hr.

Rising star #UmranMalik#SauravGanguly#JammuAndKashmir pic.twitter.com/4fPS4fqW3i

