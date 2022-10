నమీబియాపై యూఏఈ విక్టరీ.. సూపర్‌ 12లోకి నెదర్లాండ్స్‌

October 20, 2022 / 05:29 PM IST

గీలాంగ్: టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ గ్రూప్‌ ఏలో ఇవాళ జరిగిన మ్యాచ్‌లో నమీబియాపై యూఏఈ ఏడు పరుగుల తేడాతో విక్టరీ సాధించింది. నమీబియా ఓడిపోవడంతో.. గ్రూప్‌ ఏ నుంచి శ్రీలంకతో పాటు నెదర్లాండ్స్‌ సూపర్‌ 12 రౌండ్‌లోకి ప్రవేశించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన యూఏఈ నిర్ణీత ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 148 రన్స్‌ చేసింది. ఆ జట్టులో వసీం 50, రిజ్వాన్‌ 43 రన్స్‌ చేశారు.

🔸 Sri Lanka join England, Australia, New Zealand and Afghanistan in Group 1

🔸 Netherlands move to Group 2 which now has India, Pakistan, South Africa and Bangladesh

Updated Super 12 groups 👉🏻 https://t.co/xvpQaIitkQ #T20WorldCup pic.twitter.com/wLszhhjNbw

— ICC (@ICC) October 20, 2022