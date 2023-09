September 23, 2023 / 09:48 PM IST

Caribbean Premier League 2023 : వెస్టిండీస్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న‌ క‌రీబియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ ఫైన‌ల్(Caribbean Premier League 2023) ఫైట్‌కు కొన్ని గంట‌లే ఉంది. రేపు జ‌రుగ‌బోయే టైటిల్ పోరులో గ‌యానా అమేజాన్ వారియ‌ర్స్(Guyana Amazon Warriors), ట్రిన్‌బ‌గో నైట్ రైడ‌ర్స్(Trinbago Knight Riders) జ‌ట్లు త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. గ‌యానా జ‌ట్టుకు ఇది ఆరో ఫైన‌ల్ కాగా టీకేఆర్‌కు నాలుగో ఫైన‌ల్ కావ‌డం విశేషం. కానీ, గత ఐదు సార్లు గ‌యానా వారియ‌ర్స్ రన్న‌ర‌ప్‌తోనే స‌రిపెట్టుకుంది.

మ‌రోవైపు నైట్ రైడ‌ర్స్ మాత్రం నాలుగు ప‌ర్యాయాలు చాంపియ‌న్‌గా నిలిచింది. ఈ టోర్నీలో ఈ రెండు జ‌ట్ల‌కు ఇది రెండో ఫైన‌ల్. దాంతో, ఇమ్రాన్ తాహిర్(Imran Tahir) సార‌థ్యంలోని గ‌యానా జ‌ట్టు టీకేఆర్‌ను ఓడించి, క‌ప్పు కొట్టాల‌నే ల‌క్ష్యంతో ఉంది.

