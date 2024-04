April 11, 2024 / 10:54 PM IST

MI vs RCB : భారీ ఛేద‌న‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. విధ్వంస‌క ఓపెన‌ర్ ఇషాన్ కిష‌న్(69) ఔటైన కాసేప‌టికే రోహిత్ శ‌ర్మ‌(38) వెనుదిరిగాడు. టాప్లే ఒంతిచేత్తో స్ట‌న్నింగ్ క్యాచ్ పట్ట‌డంతో 139 ప‌రుగుల వద్ద ముంబై రెండో వికెట్ ప‌డింది. అంత‌కుముందు ఇషాన్.. ఆకాశ్ దీప్ ఓవ‌ర్లో కోహ్లీకి తేలికైన క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు.

దాంతో, వాంఖ‌డేలో బౌండ‌రీల వ‌ర్షం వెలిసిన‌ట్టైంది. 101 ర‌న్స్ వ‌ద్ద ముంబై తొలి వికెట్ ప‌డినా స‌రే ముంబై స్కోర్ వేగం త‌గ్గ‌లేదు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ సూర్య‌కుమార్ యాదవ్(29), లు ప‌రుగుల ఉధృతిని కొన‌సాగిస్తున్నారు. సూర్య అయితే దొరికిన బంతిని దొరికిన‌ట్టు బౌండ్రీకి పంపేస్తున్నాడు. రోహిత్ అనంత‌రం కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా వ‌చ్చాడు. 12 ఓవ‌ర్ల‌కు ముంబై స్కోర్.. 139/2.

WHAT A CATCH!

Reece Topley takes a blinder to dismiss Rohit Sharma.

Watch the match LIVE on @StarSportsIndia and @JioCinema 💻📱#TATAIPL | #MIvRCB pic.twitter.com/wBAiSbBCoW

— IndianPremierLeague (@IPL) April 11, 2024