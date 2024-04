April 6, 2024 / 10:01 PM IST

IPL 2024 RR vs RCB : రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు నిర్దేశించిన 184 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో రాజ‌స్థాన్‌కు తొలి ఓవ‌ర్‌లోనే షాక్ త‌గిలింది. ఈ సీజ‌న్‌లో ఒక్క పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌ని ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(0) ఔట‌య్యాడు. ఆ త‌ర్వాత సంజూ శాంస‌న్(15), జోస్ బట్ల‌ర్‌(39)లు స‌మ‌యోచితంగా ఆడి ఇన్నింగ్స్ నిర్మించారు.

మ‌యాంక్ ద‌గ‌ర్ వేసిన 6వ ఓవ‌ర్లో బ‌ట్ల‌ర్ రెచ్చిపోయాడు. ఏకంగా మూడు ఫోర్లు, ఒక సిక్స‌ర్ బాదాడు. దాంతో 20 ర‌న్స్ వ‌చ్చాయి. 6 ఓవ‌ర్ల‌కు రాజ‌స్థాన్ వికెట్ న‌ష్టానికి 54 ప‌రుగులు చేసింది. సంజూ సేన విజ‌యానికి ఇంకా 130 ర‌న్స్ కావాలి.

