March 17, 2024 / 10:19 AM IST

Ravichandran Ashwin : భార‌త స్టార్ స్పిన్న‌ర్ ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్(Ravichandran Ashwin)కు అరుదైన గౌర‌వం ద‌క్కింది. ఐదొందల వికెట్ల క్ల‌బ్‌లో చేరిన అత‌డిని త‌మిళ‌నాడు క్రికెట్ అసోసియేష‌న్(TNCA) ఘ‌నంగా స‌న్మానించింది. టెస్టుల్లో అరుదైన‌ మైలురాయికి గుర్తుగా.. 500 బంగారు నాణాలతో టీఎన్‌సీఏ ఈ స్పిన్ మాంత్రికుడిని స‌త్క‌రించింది. అంతేకాదు రూ.1 కోటి క్యాష్‌ను బ‌హుమ‌తిగా అందించింది.

అశ్విన్ స‌న్మాన కార్య‌క్రంలో లెజెండరీ స్పిన్న‌ర్ అనిల్ కుంబ్లే, బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు రోజ‌ర్ బిన్నీ, బీసీసీఐ మాజీ అధ్యక్షుడు ఎన్.శ్రీ‌నివాస‌న్ త‌దిత‌రులు పాల్గొన్నారు. భార్య ప్రీతి, ఇద్ద‌రు కూతుళ్ల స‌మ‌క్షంలో బంగారు నాణేలను అందుకున్న‌ అశ్విన్ సంతోషంతో పొంగిపోయాడు.

A Night of Prestige: TNCA is proud to facilitate the Ashwin’s impeccable achievement for the national team!🥳#Tnca#TncaCricket pic.twitter.com/hgPHuFcN7i

— TNCA (@TNCACricket) March 16, 2024