June 16, 2024 / 08:46 PM IST

INDW vs SAW : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై భార‌త మహిళ‌ల‌ జ‌ట్టు (Team India) గ‌ర్జించింది. ఏక‌ప‌క్షంగా సాగిన‌ తొలి వ‌న్డేలో ద‌క్షిణాఫ్రికా (South Africa)పై జ‌య‌భేరి మోగించింది. తొలి వ‌న్డేలో ఓపెన‌ర్ స్మృతి మంధాన(117) సూప‌ర్ సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్క‌గా.. స్పిన్న‌ర్ ఆశా శోభ‌న‌(4/21) తిప్పేసింది.

భారీ ఛేద‌న‌లో మిగ‌తా బౌల‌ర్లు తలొక చేయి వేయ‌డంతో ప్ర‌త్య‌ర్థిని 122 ప‌రుగుల‌కే క‌ట్ట‌డి చేసింది. దాంతో, చిన్నస్వామి స్టేడియంలో స‌ఫారీల‌పై టీమిండియా 143 ప‌రుగుల తేడాతో భారీ విజ‌యం న‌మోదు చేసింది. ఈ విజ‌యంతో హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ సేన మూడు వ‌న్డేల‌ సిరీస్‌లో 1-0తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది.

India complete a resounding win over South Africa in Bengaluru 🔥

They go up 1-0 in the three-match ODI series!#INDvSA | 🗒️: https://t.co/2TGzdbYYeI pic.twitter.com/Q7j6uNlLVd

— ICC (@ICC) June 16, 2024