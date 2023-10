October 7, 2023 / 08:15 AM IST

Asian Games | ఆసియా క్రీడల్లో (Asian Games) భారత్‌ (India) పతకాల పంటపండిస్తున్నది. సెంచరీయే లక్ష్యంగా దూసుకెళ్తున్నది. ఇప్పటికే 95కు పతకాలు సాధించిన టీమ్‌ఇండియా (Team India) ఖాతాలో మరో నాలుగు మెడల్స్‌ చేరాయి. ఆర్చరీలో (Archery) రెండు స్వర్ణాలు సహా నాలుగు పతకాలు వచ్చాయి. దీంతో భారత్‌ పతకాల సంఖ్య 99కు చేరింది. ఆర్చరీ మహిళల కాంపౌండ్‌ సింగిల్స్‌లో జ్యోతి సురేఖ (Jyothi Surekha) స్వర్ణం సాధించగా, అదితి గోపీచంద్‌ (Aditi Gopichand) రజతం గెలుపొందింది. ఇక ఆర్చరీ పురుషుల కాంపౌండ్‌ సింగిల్స్‌లో ఓజాస్‌ ప్రవీణ్‌ డియోటలేకు (Ojas Pravin Deotale) స్వర్ణం లభించగా, అభిషేక్‌ వర్మ (Abhishek Verma) కాంస్యం సొంతం చేసుకున్నాడు.

ఆర్చరీ మహిళల కాంపౌండ్‌లో భారత స్టార్‌ వెన్నెమ్‌ జ్యోతి సురేఖ 149-145తో కొరియాపై విజయం సాధించింది బంగారు పతకాన్ని దక్కించుకుంది. ఇక ఇదే విభాగంలో అదితీ గోపిచంద్‌ రజతం గెలుపొందింది. కాగా, మెన్స్‌ కాంపౌండ్‌ ఫైనల్‌లో స్వర్ణం కోసం ఇద్దరు భారత ఆర్చర్లు తలపడ్డారు. అయితే 149 పాయింట్లతో అభిషేక్‌ వర్మపై పైచేయి సాధించిన ఓజాస్‌ ప్రవీణ్‌ డియోటలే స్వర్ణం సొంతంచేసుకున్నాడు. 147 పాయింట్లతో అభిషేక్‌ కాంస్యంతో సరిపెట్టుకున్నాడు. దీంతో ఆసియా క్రీడల్లో ఓజాస్‌కు ఇది మూడో బంగారు పతకం. ఇక భారత్‌కు కబడ్డీ జట్టు వందో పతకాన్ని అందించనుంది. మహిళల కబడ్డీ (Women’s kabaddi) ఫైనల్‌లో టీమ్‌ఇండియా.. చైనీస్‌తైపీతో (Chinese Taipei) తలపడుతున్నది.

Hangzhou Asian Games: Jyothi Surekha Vennam wins gold after defeating Korea with a score of 149-145 in the Archery Women's Compound, at the #AsianGames2022 pic.twitter.com/fwFgwySgQR

— ANI (@ANI) October 7, 2023