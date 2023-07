Team India Thrash West Indies By Innings And 141 Runs In 1st Test

IND vs WI 1st Test | అశ్విన్‌ స్పిన్‌ మాయాజాలం.. వెస్టిండీస్‌తో మొదటి టెస్టులో భారత్‌కు ఇన్నింగ్స్‌ విజయం

July 15, 2023 / 06:53 AM IST

డొమినికా: ప్రపంచ టెస్ట్‌ చాంపియన్‌షిప్‌ (WTC) ఫైనల్‌లో ఓడిన టీమ్‌ఇండియాకు (Team India) కొత్త సీజన్‌లో అదిరే ఆరంభం లభించింది. డొమినికా (Dominica) వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో (West Indies) జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో భారత్‌ ఘన విజయం అందుకుంది. ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శణతో మొదటి రోజు నుంచే ప్రత్యర్థిపై ఆధిక్యం ప్రదర్శించింది. ఆటగాళ్లు బ్యాటింగ్‌, బౌలింగ్‌లో రాణించడంతో మూడు రోజుల్లోనే మ్యాచ్‌ను ముగించింది. 141 పరుగుల తేడాతో ఇన్నింగ్స్‌ విజయాన్ని (Innings win) సొంతం చేసుకుంది.

తొలి టెస్టు ఆడుతున్న ఓపెనర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ (Yashasvi Jaiswal) విండీస్‌ బౌలర్లతో ఓ ఆట ఆడుకున్నాడు. ఇక సీనియర్‌ స్పిన్నర్‌ అశ్విన్‌ (Ravichandran Ashwin) దెబ్బకు కరీబియన్‌ జట్టు అసలు పోటీయే ఇవ్వలేకపోయింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 150 పరుగులకే ఆలౌటైన వెస్టిండీస్‌ జట్టు, రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో కూడా బ్యాటర్లు చేతులెత్తేయడంతో 130 పరుగులతో సరిపెట్టుకుంది. దీంతో 421 పరుగులు చేసిన భారత్‌ 141 పరుగులతో విన్‌ అయింది.

A debut to remember for Yashasvi Jaiswal! 👍 👍 He bags the Player of the Match award for his brilliant batting perfomance in Dominica 👌 👌#TeamIndia | #WIvIND pic.twitter.com/BitP4oK1Gm — BCCI (@BCCI) July 14, 2023

భారత ఇన్నింగ్స్‌లో ఫస్ట్‌ టెస్ట్‌ ఆడిన జైస్వాల్‌ 171 రన్స్‌ చేయగా, కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ 103, కోహ్లీ 76, జడేజా 37 పరుగులతో రాణించారు. ఇక తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఐదు వికెట్లతో సత్తా చాటిన అశ్విన్‌.. రెండో ఇన్నింగ్స్‌లోనూ తన స్పిన్‌ మాయాజాలంతో విండీస్‌ పతనాన్ని శాసించాడు. విండీస్‌ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో చివరి ఐదు వికెట్లు అతని ఖాతాలోనే పడటం విశేషం. మొత్తంగా 71 రన్స్‌ ఇచ్చిన ఈ సీనియర్‌ బౌలర్‌ 7 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అరంగేట్రంలోనే సెంచరీతో ఆకట్టుకున్న యశస్వి జైస్వాల్‌ మ్యాన్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌గా నిలిచాడు. రెండో టెస్టు జూలై 20న మొదలు కానుంది.

India register a comprehensive win in the first Test to start their #WTC25 campaign 🙌 📝 #WIvIND: https://t.co/JYoNxjleCG pic.twitter.com/I2M6Ast3A9 — ICC (@ICC) July 14, 2023