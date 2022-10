T20 World Cup | పసికూనల పోరులో.. యూఏఈపై నెదర్లాండ్స్ థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ!

October 16, 2022 / 05:19 PM IST

పేరుకు పసికూనలే అయినా.. ఆ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ మాత్రం థ్రిల్లర్ సినిమాను తలపించింది. టీ20 ప్రపంచకప్‌లో భాగంగా ఆదివారం నాడు యూఏఈ, నెదర్లాండ్స్ మధ్య జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఎట్టకేలకు విజయం నెదర్లాండ్స్‌నే వరించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న యూఏఈ బ్యాటుతో ఆకట్టుకోలేకపోయింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 111 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఛేజింగ్‌లో నెదర్లాండ్స్ జట్టు కూడా తడబడింది.

జహూర్ ఖాన్ వేసిన 19వ ఓవర్లో ఏడో వికెట్ కోల్పోయిన నెదర్లాండ్స్.. మ్యాచ్‌లో ఉత్కంఠను మరింత పెంచింది. అయితే చివరి ఓవర్లో 6 పరుగులు అవసరమవగా.. స్కాడ్ ఎడ్వర్డ్స్ (12 నాటౌట్), లోగన్ వాన్ బీక్ (2 నాటౌట్) ఆ లాంఛనం పూర్తి చేసి పొట్టి ప్రపంచకప్‌ గ్రూప్‌ దశలో జట్టుకు విజయాన్ని అందించారు. యూఏఈ బౌలర్లలో జునైద్ సిద్దిఖీ మూడు వికెట్లతో చెలరేగగా.. బసిల్ హమీద్, అయాన్ అఫ్జల్ ఖాన్, కార్తిక్ మైయప్పన్, జహూర్ ఖాన్ తలో వికెట్ తీసుకున్నారు.

